Эксперт: освобождение Часова Яра позволит окружить Краматорск
Киселев: освобождением Часова Яра ВС России пробили важный путь к Краматорску
Российский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Российские военные, освободив Часов Яр, пробили важный для себя маршрут – к северу остается Краматорск, рассказал РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев.
Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Южная" освободили Часов Яр в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Южная" освободили Часов Яр в ДНР
"Маршрут, который наши ребята пробили, очень важен для наших войск. Ввиду того, что с правой стороны с северной стороны остается Краматорск, нам нужно будет перерезать пути сообщения между Константиновкой и Краматорском. Таким образом обхватывать эти города, что даст возможность для дальнейшего развития", - сказал Киселев.
Он добавил, что задача по освобождению города была не легкая. Противник держался в городе практически до последнего дня и выбить его было крайне тяжело из-за сложной местности, ландшафта и перепада высот, что позволяло ВСУ сражаться до последнего солдата.
"Боязнь заградительных отрядов, которые там у них (ВСУ - ред.) стоят, безусловно, давала им возможность отбиваться до конца. Страх перед смертью, перед своими. Их напугали очень сильно пленением в русской армии", - подытожил Киселев.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
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