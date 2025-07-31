Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: освобождение Часова Яра позволит окружить Краматорск - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/jar-2032571219.html
Эксперт: освобождение Часова Яра позволит окружить Краматорск
Эксперт: освобождение Часова Яра позволит окружить Краматорск - РИА Новости, 31.07.2025
Эксперт: освобождение Часова Яра позволит окружить Краматорск
Российские военные, освободив Часов Яр, пробили важный для себя маршрут – к северу остается Краматорск, рассказал РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:00:00+03:00
2025-07-31T13:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
краматорск
константиновка
виталий киселев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_c8622b174e39883535d158723ea78f4e.jpg
ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Российские военные, освободив Часов Яр, пробили важный для себя маршрут – к северу остается Краматорск, рассказал РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр. "Маршрут, который наши ребята пробили, очень важен для наших войск. Ввиду того, что с правой стороны с северной стороны остается Краматорск, нам нужно будет перерезать пути сообщения между Константиновкой и Краматорском. Таким образом обхватывать эти города, что даст возможность для дальнейшего развития", - сказал Киселев. Он добавил, что задача по освобождению города была не легкая. Противник держался в городе практически до последнего дня и выбить его было крайне тяжело из-за сложной местности, ландшафта и перепада высот, что позволяло ВСУ сражаться до последнего солдата. "Боязнь заградительных отрядов, которые там у них (ВСУ - ред.) стоят, безусловно, давала им возможность отбиваться до конца. Страх перед смертью, перед своими. Их напугали очень сильно пленением в русской армии", - подытожил Киселев. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
часов яр
краматорск
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_b3fa5eb0077f4b2c561cfce66a6499c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
часов яр, краматорск, константиновка, виталий киселев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Краматорск, Константиновка, Виталий Киселев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Эксперт: освобождение Часова Яра позволит окружить Краматорск

Киселев: освобождением Часова Яра ВС России пробили важный путь к Краматорску

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Российские военные, освободив Часов Яр, пробили важный для себя маршрут – к северу остается Краматорск, рассказал РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев.
Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Южная" освободили Часов Яр в ДНР
Подразделения группировки войск Южная освободили Часов Яр в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Южная" освободили Часов Яр в ДНР
"Маршрут, который наши ребята пробили, очень важен для наших войск. Ввиду того, что с правой стороны с северной стороны остается Краматорск, нам нужно будет перерезать пути сообщения между Константиновкой и Краматорском. Таким образом обхватывать эти города, что даст возможность для дальнейшего развития", - сказал Киселев.
Он добавил, что задача по освобождению города была не легкая. Противник держался в городе практически до последнего дня и выбить его было крайне тяжело из-за сложной местности, ландшафта и перепада высот, что позволяло ВСУ сражаться до последнего солдата.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
10:46
"Боязнь заградительных отрядов, которые там у них (ВСУ - ред.) стоят, безусловно, давала им возможность отбиваться до конца. Страх перед смертью, перед своими. Их напугали очень сильно пленением в русской армии", - подытожил Киселев.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрКраматорскКонстантиновкаВиталий КиселевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала