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Эксперт: освобождение Часова Яра позволит окружить Краматорск

Эксперт: освобождение Часова Яра позволит окружить Краматорск - РИА Новости, 31.07.2025

Эксперт: освобождение Часова Яра позволит окружить Краматорск

Российские военные, освободив Часов Яр, пробили важный для себя маршрут – к северу остается Краматорск, рассказал РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T13:00:00+03:00

2025-07-31T13:00:00+03:00

2025-07-31T13:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

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краматорск

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виталий киселев

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Российские военные, освободив Часов Яр, пробили важный для себя маршрут – к северу остается Краматорск, рассказал РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр. "Маршрут, который наши ребята пробили, очень важен для наших войск. Ввиду того, что с правой стороны с северной стороны остается Краматорск, нам нужно будет перерезать пути сообщения между Константиновкой и Краматорском. Таким образом обхватывать эти города, что даст возможность для дальнейшего развития", - сказал Киселев. Он добавил, что задача по освобождению города была не легкая. Противник держался в городе практически до последнего дня и выбить его было крайне тяжело из-за сложной местности, ландшафта и перепада высот, что позволяло ВСУ сражаться до последнего солдата. "Боязнь заградительных отрядов, которые там у них (ВСУ - ред.) стоят, безусловно, давала им возможность отбиваться до конца. Страх перед смертью, перед своими. Их напугали очень сильно пленением в русской армии", - подытожил Киселев. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

часов яр

краматорск

константиновка

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часов яр, краматорск, константиновка, виталий киселев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность