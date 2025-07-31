https://ria.ru/20250731/jar-2032546268.html

В силовых структурах назвали освобождение Часова Яра ключом к окружению ВСУ

В силовых структурах назвали освобождение Часова Яра ключом к окружению ВСУ - РИА Новости, 31.07.2025

В силовых структурах назвали освобождение Часова Яра ключом к окружению ВСУ

Освобождение Часова Яра в ДНР - это ключ к окружению группировки ВСУ в Константиновке, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T11:57:00+03:00

2025-07-31T11:57:00+03:00

2025-07-31T11:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

константиновка

часов яр

артемовск (донецкая область)

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496856_0:153:3213:1960_1920x0_80_0_0_1da4b22a91f32e8af127f34e0eaeb469.jpg

ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Освобождение Часова Яра в ДНР - это ключ к окружению группировки ВСУ в Константиновке, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр. "Часов Яр находится на высоте 254 метров над уровнем моря. Константиновка лежит в низине. Освобождение Часова Яра – это ключ к окружению группировки ВСУ в Константиновке. За счет этой возвышенности российские дроны могут летать дальше и перерезать пути снабжения ВСУ", - рассказали в силовых структурах. Собеседник агентства добавил, что помимо усиления давления на логистику ВСУ, снизится число обстрелов Артемовска, поскольку высоты Часова Яра использовались для размещения ретрансляторов и последующих ударов по путям снабжения российской группировки войск. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

константиновка

часов яр

артемовск (донецкая область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

константиновка, часов яр, артемовск (донецкая область), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность