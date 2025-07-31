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В силовых структурах назвали освобождение Часова Яра ключом к окружению ВСУ - РИА Новости, 31.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/jar-2032546268.html
В силовых структурах назвали освобождение Часова Яра ключом к окружению ВСУ
В силовых структурах назвали освобождение Часова Яра ключом к окружению ВСУ - РИА Новости, 31.07.2025
В силовых структурах назвали освобождение Часова Яра ключом к окружению ВСУ
Освобождение Часова Яра в ДНР - это ключ к окружению группировки ВСУ в Константиновке, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:57:00+03:00
2025-07-31T11:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
часов яр
артемовск (донецкая область)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Освобождение Часова Яра в ДНР - это ключ к окружению группировки ВСУ в Константиновке, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр. "Часов Яр находится на высоте 254 метров над уровнем моря. Константиновка лежит в низине. Освобождение Часова Яра – это ключ к окружению группировки ВСУ в Константиновке. За счет этой возвышенности российские дроны могут летать дальше и перерезать пути снабжения ВСУ", - рассказали в силовых структурах. Собеседник агентства добавил, что помимо усиления давления на логистику ВСУ, снизится число обстрелов Артемовска, поскольку высоты Часова Яра использовались для размещения ретрансляторов и последующих ударов по путям снабжения российской группировки войск. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
часов яр
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константиновка, часов яр, артемовск (донецкая область), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Часов Яр, Артемовск (Донецкая область), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В силовых структурах назвали освобождение Часова Яра ключом к окружению ВСУ

Освобождение Часова Яра является ключом к окружению ВСУ в Константиновке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Освобождение Часова Яра в ДНР - это ключ к окружению группировки ВСУ в Константиновке, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
10:46
"Часов Яр находится на высоте 254 метров над уровнем моря. Константиновка лежит в низине. Освобождение Часова Яра – это ключ к окружению группировки ВСУ в Константиновке. За счет этой возвышенности российские дроны могут летать дальше и перерезать пути снабжения ВСУ", - рассказали в силовых структурах.
Собеседник агентства добавил, что помимо усиления давления на логистику ВСУ, снизится число обстрелов Артемовска, поскольку высоты Часова Яра использовались для размещения ретрансляторов и последующих ударов по путям снабжения российской группировки войск.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаЧасов ЯрАртемовск (Донецкая область)Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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