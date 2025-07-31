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Израиль пожертвует 30 миллионов долларов гуманитарному фонду помощи Газе - РИА Новости, 31.07.2025
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22:20 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/izrail-2032726133.html
Израиль пожертвует 30 миллионов долларов гуманитарному фонду помощи Газе
Израиль пожертвует 30 миллионов долларов гуманитарному фонду помощи Газе - РИА Новости, 31.07.2025
Израиль пожертвует 30 миллионов долларов гуманитарному фонду помощи Газе
Представители администрации президента США Дональда Трампа утверждают, что Израиль согласился пожертвовать 30 миллионов долларов американскому гуманитарному... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T22:20:00+03:00
2025-07-31T22:20:00+03:00
в мире
израиль
сектор газа
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Представители администрации президента США Дональда Трампа утверждают, что Израиль согласился пожертвовать 30 миллионов долларов американскому гуманитарному фонду Gaza Humanitarian Foundation, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Высокопоставленные члены администрации Трампа в этом месяце сообщили конгрессу о том, что Израиль согласился выделить сумму, равную 30 миллионам долларов американской дотации, Gaza Humanitarian Foundation", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на двух людей, знакомых с ситуацией. Отмечается, что власти США объявили о том, что пожертвуют гуманитарной организации свои 30 миллионов долларов, в июне. В начале июля более 170 международных благотворительных и гуманитарных организаций призвали изменить механизмы раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа, соответствующее заявление было опубликовано на сайте международной организации по борьбе с неравенством Oxfam. В частности, в совместном заявлении организации призвали ликвидировать Gaza Humanitarian Foundation, созданный в 2025 году для обеспечения Газы гуманитарной помощью. Ранее генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини призвал остановить действующую систему раздачи помощи в секторе Газа, поскольку она "не приносит ничего, кроме голода и обстрелов". В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия палестинского движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории. В ХАМАС созданный Израилем механизм по распределению гуманитарной помощи в секторе Газа назвали ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.
https://ria.ru/20250731/chislo-2032561200.html
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в мире, израиль, сектор газа, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Сектор Газа, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль пожертвует 30 миллионов долларов гуманитарному фонду помощи Газе

Рейтер: Израиль согласился пожертвовать $30 млн гуманитарному фонду помощи Газе

© AP Photo / Oded BaliltyФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Флаг Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Представители администрации президента США Дональда Трампа утверждают, что Израиль согласился пожертвовать 30 миллионов долларов американскому гуманитарному фонду Gaza Humanitarian Foundation, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Высокопоставленные члены администрации Трампа в этом месяце сообщили конгрессу о том, что Израиль согласился выделить сумму, равную 30 миллионам долларов американской дотации, Gaza Humanitarian Foundation", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на двух людей, знакомых с ситуацией.
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Отмечается, что власти США объявили о том, что пожертвуют гуманитарной организации свои 30 миллионов долларов, в июне.
В начале июля более 170 международных благотворительных и гуманитарных организаций призвали изменить механизмы раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа, соответствующее заявление было опубликовано на сайте международной организации по борьбе с неравенством Oxfam. В частности, в совместном заявлении организации призвали ликвидировать Gaza Humanitarian Foundation, созданный в 2025 году для обеспечения Газы гуманитарной помощью.
Ранее генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини призвал остановить действующую систему раздачи помощи в секторе Газа, поскольку она "не приносит ничего, кроме голода и обстрелов".
В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия палестинского движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории. В ХАМАС созданный Израилем механизм по распределению гуманитарной помощи в секторе Газа назвали ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.
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