https://ria.ru/20250731/ispolzovanie-2032650816.html

Использование VPN при преступлениях признали отягчающим обстоятельством

Использование VPN при преступлениях признали отягчающим обстоятельством - РИА Новости, 31.07.2025

Использование VPN при преступлениях признали отягчающим обстоятельством

Президент России Владимир Путин подписал закон о признании использования VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, а также введении уголовной... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:27:00+03:00

2025-07-31T16:27:00+03:00

2025-07-31T16:27:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о признании использования VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, а также введении уголовной ответственности за организацию деятельности по передаче номеров и данных для регистрации и авторизации на интернет-ресурсах. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон дополняет статью 63 УК РФ (Обстоятельства, отягчающие наказание). Согласно новому пункту, отягчающим обстоятельством является совершение преступления с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен. Кроме того, документ устанавливает, что организация деятельности по передаче сотовых номеров иным лицам, если это совершено из корыстных побуждений либо в целях совершения другого преступления, наказывается штрафом до 700 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Такое же наказание вводится за организацию деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации на сайтах или в приложениях, если деяния совершены из корыстных побуждений или ради другого преступления. Также законом устанавливается уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы за совершение иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации, в которой не участвует РФ, следственных или оперативно-розыскных мероприятий на территории России в пользу другого государства, с нарушением правил взаимодействия с российскими профильными органами, в том числе путем использования систем видео-конференц-связи или других средств связи с лицом, находящимся на территории РФ.

https://ria.ru/20250731/zakon-2032649005.html

https://ria.ru/20250728/roskomnadzor-2031926719.html

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общество, россия, владимир путин