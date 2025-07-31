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Жительница Иркутска получила срок за оправдание терактов на БАМе - РИА Новости, 31.07.2025
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15:21 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/irkutsk-2032631238.html
Жительница Иркутска получила срок за оправдание терактов на БАМе
Жительница Иркутска получила срок за оправдание терактов на БАМе - РИА Новости, 31.07.2025
Жительница Иркутска получила срок за оправдание терактов на БАМе
Второй восточный окружной военный суд приговорил 55-летнюю жительницу Иркутска к 17 годам колонии за государственную измену и оправдание терактов на... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:21:00+03:00
2025-07-31T15:21:00+03:00
происшествия
россия
иркутск
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Второй восточный окружной военный суд приговорил 55-летнюю жительницу Иркутска к 17 годам колонии за государственную измену и оправдание терактов на Байкало-Амурской магистрали, сообщает прокуратура региона. Суд установил, что в январе 2024 года Мария Торбяковская разместила в интернете публикации, оправдывающие террористические акты украинских спецслужб в ноябре 2023 года на Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, с декабря 2022-го по июнь 2024 года она много раз переводила деньги ВСУ на патроны, снаряды и иное вооружение и амуницию. Ее задержали сотрудники ФСБ России в аэропорту при попытке скрыться. "В Забайкалье военный суд вынес приговор по делу о государственной измене и оправдании терактов на БАМе... в отношении 55-летней жительницы Иркутска Марии Торбяковской... назначил ей наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Иркутянку признали виновной по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет) и ст. 275 УК РФ (государственная измена). Осуждённую также лишили права заниматься публичной деятельностью в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования сроком на три года. А после освобождения её ждёт дополнительное наказание в виде двух лет ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20250729/fsb-2032075987.html
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происшествия, россия, иркутск, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Иркутск, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жительница Иркутска получила срок за оправдание терактов на БАМе

Жительница Иркутска получила 17 лет колонии за оправдание терактов на БАМе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Второй восточный окружной военный суд приговорил 55-летнюю жительницу Иркутска к 17 годам колонии за государственную измену и оправдание терактов на Байкало-Амурской магистрали, сообщает прокуратура региона.
Суд установил, что в январе 2024 года Мария Торбяковская разместила в интернете публикации, оправдывающие террористические акты украинских спецслужб в ноябре 2023 года на Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, с декабря 2022-го по июнь 2024 года она много раз переводила деньги ВСУ на патроны, снаряды и иное вооружение и амуницию.
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Ее задержали сотрудники ФСБ России в аэропорту при попытке скрыться.
"В Забайкалье военный суд вынес приговор по делу о государственной измене и оправдании терактов на БАМе... в отношении 55-летней жительницы Иркутска Марии Торбяковской... назначил ей наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Иркутянку признали виновной по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет) и ст. 275 УК РФ (государственная измена).
Осуждённую также лишили права заниматься публичной деятельностью в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования сроком на три года. А после освобождения её ждёт дополнительное наказание в виде двух лет ограничения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
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