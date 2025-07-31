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Жительница Иркутска получила срок за оправдание терактов на БАМе

Жительница Иркутска получила срок за оправдание терактов на БАМе - РИА Новости, 31.07.2025

Жительница Иркутска получила срок за оправдание терактов на БАМе

Второй восточный окружной военный суд приговорил 55-летнюю жительницу Иркутска к 17 годам колонии за государственную измену и оправдание терактов на... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:21:00+03:00

2025-07-31T15:21:00+03:00

2025-07-31T15:21:00+03:00

происшествия

россия

иркутск

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Второй восточный окружной военный суд приговорил 55-летнюю жительницу Иркутска к 17 годам колонии за государственную измену и оправдание терактов на Байкало-Амурской магистрали, сообщает прокуратура региона. Суд установил, что в январе 2024 года Мария Торбяковская разместила в интернете публикации, оправдывающие террористические акты украинских спецслужб в ноябре 2023 года на Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, с декабря 2022-го по июнь 2024 года она много раз переводила деньги ВСУ на патроны, снаряды и иное вооружение и амуницию. Ее задержали сотрудники ФСБ России в аэропорту при попытке скрыться. "В Забайкалье военный суд вынес приговор по делу о государственной измене и оправдании терактов на БАМе... в отношении 55-летней жительницы Иркутска Марии Торбяковской... назначил ей наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Иркутянку признали виновной по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет) и ст. 275 УК РФ (государственная измена). Осуждённую также лишили права заниматься публичной деятельностью в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования сроком на три года. А после освобождения её ждёт дополнительное наказание в виде двух лет ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20250729/fsb-2032075987.html

https://ria.ru/20250731/zaderzhanie-2032561697.html

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происшествия, россия, иркутск, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)