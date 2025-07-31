МИД Ирана назвал условия для возобновления переговоров с США
МИД Ирана: США должны компенсировать ущерб стране для возобновления переговоров
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. США в рамках условий для возобновления переговоров с Ираном должны гарантировать, что не повторят нападение на страну и компенсируют нанесенный стране ущерб, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.
Как пишет газета Financial Times, взявшая интервью у Аракчи, Тегеран ужесточает свою позицию и выдвигает новые условия для возобновления ядерных переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа.
По словам Аракчи, Иран не согласится на "ведение дел как обычно".
"Они (США - ред.) должны объяснить, почему они напали на нас в разгар... переговоров, и они должны гарантировать, что не повторят этого... И они должны компенсировать нанесенный ущерб", - заявил глава МИД Ирана.
Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана, а шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегераном и Тель-Авивом.
Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов.
Иранские официальные лица отвергают обвинения в развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели.