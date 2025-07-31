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ФССП посчитала количество изъятых объектов имущества за полгода - РИА Новости, 31.07.2025
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13:59 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/imuschestvo-2032586850.html
ФССП посчитала количество изъятых объектов имущества за полгода
ФССП посчитала количество изъятых объектов имущества за полгода - РИА Новости, 31.07.2025
ФССП посчитала количество изъятых объектов имущества за полгода
Судебные приставы изъяли у коррупционеров за полгода 645,9 миллиона объектов имущества, в том числе свыше 644 миллиона акций и доли в уставных капиталах более... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:59:00+03:00
2025-07-31T13:59:00+03:00
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Судебные приставы изъяли у коррупционеров за полгода 645,9 миллиона объектов имущества, в том числе свыше 644 миллиона акций и доли в уставных капиталах более 40 компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного межрегионального управления (ГМУ) ФССП РФ. "В доход государства передано 645,9 млн объектов имущества, изъятых у коррупционеров, в том числе свыше 644 млн акций, а также доли в уставных капиталах более чем 40 компаний, принадлежащих должникам", - сказали в ведомстве по итогам работы за первое полугодие 2025 года. В пресс-службе добавили, что в рамках исполнения судебных решений 100% долей нефтесервисного холдинга ООО "Производственная Компания "Борец", принадлежавших иностранным компаниям, возвращены под контроль России. В ведении ГМУ ФССП, созданного несколько лет назад, находятся особо важные исполнительные производства.
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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
ФССП посчитала количество изъятых объектов имущества за полгода

ФССП за полгода изъяла у коррупционеров 645,9 миллиона объектов имущества

© РИА Новости / Михаил МордасовФедеральная служба судебных приставов
Федеральная служба судебных приставов - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Федеральная служба судебных приставов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Судебные приставы изъяли у коррупционеров за полгода 645,9 миллиона объектов имущества, в том числе свыше 644 миллиона акций и доли в уставных капиталах более 40 компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного межрегионального управления (ГМУ) ФССП РФ.
"В доход государства передано 645,9 млн объектов имущества, изъятых у коррупционеров, в том числе свыше 644 млн акций, а также доли в уставных капиталах более чем 40 компаний, принадлежащих должникам", - сказали в ведомстве по итогам работы за первое полугодие 2025 года.
В пресс-службе добавили, что в рамках исполнения судебных решений 100% долей нефтесервисного холдинга ООО "Производственная Компания "Борец", принадлежавших иностранным компаниям, возвращены под контроль России.
В ведении ГМУ ФССП, созданного несколько лет назад, находятся особо важные исполнительные производства.
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РоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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