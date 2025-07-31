https://ria.ru/20250731/imuschestvo-2032586850.html

ФССП посчитала количество изъятых объектов имущества за полгода

ФССП посчитала количество изъятых объектов имущества за полгода - РИА Новости, 31.07.2025

ФССП посчитала количество изъятых объектов имущества за полгода

Судебные приставы изъяли у коррупционеров за полгода 645,9 миллиона объектов имущества, в том числе свыше 644 миллиона акций и доли в уставных капиталах более... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T13:59:00+03:00

2025-07-31T13:59:00+03:00

2025-07-31T13:59:00+03:00

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Судебные приставы изъяли у коррупционеров за полгода 645,9 миллиона объектов имущества, в том числе свыше 644 миллиона акций и доли в уставных капиталах более 40 компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного межрегионального управления (ГМУ) ФССП РФ. "В доход государства передано 645,9 млн объектов имущества, изъятых у коррупционеров, в том числе свыше 644 млн акций, а также доли в уставных капиталах более чем 40 компаний, принадлежащих должникам", - сказали в ведомстве по итогам работы за первое полугодие 2025 года. В пресс-службе добавили, что в рамках исполнения судебных решений 100% долей нефтесервисного холдинга ООО "Производственная Компания "Борец", принадлежавших иностранным компаниям, возвращены под контроль России. В ведении ГМУ ФССП, созданного несколько лет назад, находятся особо важные исполнительные производства.

https://ria.ru/20250725/bastrykin-2031187527.html

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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)