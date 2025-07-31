https://ria.ru/20250731/identichnost-2032531536.html
Писательница объяснила, как культ национальных героев поможет России
Писательница объяснила, как культ национальных героев поможет России - РИА Новости, 31.07.2025
Писательница объяснила, как культ национальных героев поможет России
Популяризация среди детей национальных героев поможет России отстоять свою национальную идентичность, заявила в интервью РИА Новости писатель, кандидат наук,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T10:54:00+03:00
2025-07-31T10:54:00+03:00
2025-07-31T11:22:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Популяризация среди детей национальных героев поможет России отстоять свою национальную идентичность, заявила в интервью РИА Новости писатель, кандидат наук, автор серии книг "Удивительная Русь" Жанна Андриевская. Андриевская подчеркнула, что в РФ был период, когда в сознание детей пытались "ввинчивать" ценности и персонажей, чуждых российской национальной культуре. "Как ученый и писатель, я не вижу зазорного в том, чтобы наконец-то масштабно появлялись в противовес Западу и мировому сообществу, например, наши и волшебные сказки, и фэнтези, и кино, основанные именно на национальной почве", - сказала она. По словам писателя, России предстоит еще большая работа по созданию в том числе литературных произведений в разных жанрах, которые помогут выстроить национальную культуру. "Я буду только счастлива, когда я буду приходить на новогодние праздники в детские сады или школы и видеть больше вот этого культа своих национальных героев, реальных и вымышленных, тогда мы все-таки сможем отстоять нашу национальную идентичность", - отметила Андриевская. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20250731/osnova-2032530191.html
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россия
Писательница объяснила, как культ национальных героев поможет России
Андриевская: культ национальных героев поможет России отстоять свою идентичность
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Популяризация среди детей национальных героев поможет России отстоять свою национальную идентичность, заявила в интервью РИА Новости писатель, кандидат наук, автор серии книг "Удивительная Русь" Жанна Андриевская.
Андриевская подчеркнула, что в РФ
был период, когда в сознание детей пытались "ввинчивать" ценности и персонажей, чуждых российской национальной культуре.
"Как ученый и писатель, я не вижу зазорного в том, чтобы наконец-то масштабно появлялись в противовес Западу и мировому сообществу, например, наши и волшебные сказки, и фэнтези, и кино, основанные именно на национальной почве", - сказала она.
По словам писателя, России предстоит еще большая работа по созданию в том числе литературных произведений в разных жанрах, которые помогут выстроить национальную культуру.
"Я буду только счастлива, когда я буду приходить на новогодние праздники в детские сады или школы и видеть больше вот этого культа своих национальных героев, реальных и вымышленных, тогда мы все-таки сможем отстоять нашу национальную идентичность", - отметила Андриевская.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.