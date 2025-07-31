https://ria.ru/20250731/harris-2032501882.html

В конгрессе оценили вероятность вызова Харрис по повестке

В конгрессе оценили вероятность вызова Харрис по повестке - РИА Новости, 31.07.2025

В конгрессе оценили вероятность вызова Харрис по повестке

Глава комитета по надзору нижней палаты конгресса США Джеймс Комер заявил, что высока вероятность вызова бывшего вице-президента Камала Харрис по повестке для... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T06:27:00+03:00

2025-07-31T06:27:00+03:00

2025-07-31T06:27:00+03:00

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сша

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камала харрис

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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Глава комитета по надзору нижней палаты конгресса США Джеймс Комер заявил, что высока вероятность вызова бывшего вице-президента Камала Харрис по повестке для дачи показаний в рамках расследования о состоянии здоровья бывшего американского лидера Джо Байдена. В среду бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Харрис объявила о своем решении не баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году. "Она не баллотируется на пост губернатора, поэтому у неё будет больше времени, чтобы дать показания перед Комитетом по надзору Палаты представителей о снижении когнитивных способностей Джо Байдена. Вероятность вызова по повестке? Очень высока", - заявил республиканец телеканалу Fox News. Республиканцы в конгрессе США проводят расследование, выясняя, как Байден мог руководить страной, учитывая состояние его здоровья. Низкие когнитивные способности Байдена проявлялись публично неоднократно, но чиновники отрицали наличие проблем. Ряд бывших сотрудников Байдена были вызваны на дачу показаний в конгресс, при этом трое из них во время дачи показаний заявили, что не станут отвечать на вопросы о когнитивном здоровье бывшего лидера, чтобы не свидетельствовать против себя, сообщала газета New York Post.

https://ria.ru/20250730/kharris-2032480692.html

https://ria.ru/20250729/tramp-2031910584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, калифорния, джо байден, камала харрис