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В конгрессе оценили вероятность вызова Харрис по повестке - РИА Новости, 31.07.2025
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06:27 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/harris-2032501882.html
В конгрессе оценили вероятность вызова Харрис по повестке
В конгрессе оценили вероятность вызова Харрис по повестке - РИА Новости, 31.07.2025
В конгрессе оценили вероятность вызова Харрис по повестке
Глава комитета по надзору нижней палаты конгресса США Джеймс Комер заявил, что высока вероятность вызова бывшего вице-президента Камала Харрис по повестке для... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T06:27:00+03:00
2025-07-31T06:27:00+03:00
в мире
сша
калифорния
джо байден
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Глава комитета по надзору нижней палаты конгресса США Джеймс Комер заявил, что высока вероятность вызова бывшего вице-президента Камала Харрис по повестке для дачи показаний в рамках расследования о состоянии здоровья бывшего американского лидера Джо Байдена. В среду бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Харрис объявила о своем решении не баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году. "Она не баллотируется на пост губернатора, поэтому у неё будет больше времени, чтобы дать показания перед Комитетом по надзору Палаты представителей о снижении когнитивных способностей Джо Байдена. Вероятность вызова по повестке? Очень высока", - заявил республиканец телеканалу Fox News. Республиканцы в конгрессе США проводят расследование, выясняя, как Байден мог руководить страной, учитывая состояние его здоровья. Низкие когнитивные способности Байдена проявлялись публично неоднократно, но чиновники отрицали наличие проблем. Ряд бывших сотрудников Байдена были вызваны на дачу показаний в конгресс, при этом трое из них во время дачи показаний заявили, что не станут отвечать на вопросы о когнитивном здоровье бывшего лидера, чтобы не свидетельствовать против себя, сообщала газета New York Post.
https://ria.ru/20250730/kharris-2032480692.html
https://ria.ru/20250729/tramp-2031910584.html
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в мире, сша, калифорния, джо байден, камала харрис
В мире, США, Калифорния, Джо Байден, Камала Харрис
В конгрессе оценили вероятность вызова Харрис по повестке

Экс-вице-президента США Харрис могут вызвать для дачи показаний по делу Байдена

© AP Photo / Carolyn KasterСенатор Камала Харрис
Сенатор Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Сенатор Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Глава комитета по надзору нижней палаты конгресса США Джеймс Комер заявил, что высока вероятность вызова бывшего вице-президента Камала Харрис по повестке для дачи показаний в рамках расследования о состоянии здоровья бывшего американского лидера Джо Байдена.
В среду бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Харрис объявила о своем решении не баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Харрис не будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии
Вчера, 23:24
"Она не баллотируется на пост губернатора, поэтому у неё будет больше времени, чтобы дать показания перед Комитетом по надзору Палаты представителей о снижении когнитивных способностей Джо Байдена. Вероятность вызова по повестке? Очень высока", - заявил республиканец телеканалу Fox News.
Республиканцы в конгрессе США проводят расследование, выясняя, как Байден мог руководить страной, учитывая состояние его здоровья. Низкие когнитивные способности Байдена проявлялись публично неоднократно, но чиновники отрицали наличие проблем.
Ряд бывших сотрудников Байдена были вызваны на дачу показаний в конгресс, при этом трое из них во время дачи показаний заявили, что не станут отвечать на вопросы о когнитивном здоровье бывшего лидера, чтобы не свидетельствовать против себя, сообщала газета New York Post.
Барак Обама и Дональд Трамп во время церемонии прощания с Джимми Картером в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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