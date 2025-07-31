https://ria.ru/20250731/guf-2032576151.html

Бизнесмен хочет выкупить альбом Гуфа, чтобы удалить его со всех площадок

Бизнесмен хочет выкупить альбом Гуфа, чтобы удалить его со всех площадок - РИА Новости, 31.07.2025

Бизнесмен хочет выкупить альбом Гуфа, чтобы удалить его со всех площадок

Предприниматель Игорь Рыбаков сообщил, что выкупает первый альбом рэпера Гуфа (Алексея Долматова) "Город дорог", после сделки он собирается удалить релиз со... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T13:18:00+03:00

2025-07-31T13:18:00+03:00

2025-07-31T13:18:00+03:00

шоубиз

игорь рыбаков

guf (алексей долматов)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Предприниматель Игорь Рыбаков сообщил, что выкупает первый альбом рэпера Гуфа (Алексея Долматова) "Город дорог", после сделки он собирается удалить релиз со всех площадок, по его мнению, такая музыка романтизирует употребление алкоголя и запрещенных веществ. "Помните, я говорил, что выкупаю права на альбом "Город дорог"? Так вот, я не шутил. Пока сделка близится к завершению, решил внести ясность. Что я сделаю с альбомом? Я удалю "Город Дорог" со всех музыкальных площадок. Считаю, так будет правильно", - написал он в своем Telegram-канале "Оперштаб Игорь Рыбаков". По словам Рыбакова, в молодости, в период конца нулевых годов, он вел разгульный образ жизни, употреблял алкоголь и разрушал жизнь. "Тогда в моих наушниках играл "Город дорог", который романтизировал подобный образ жизни. Я был на дне. Семья и друзья помогли выбраться. Но так повезло не всем", - добавил он. Несмотря на критику, Рыбаков поблагодарил группу Centr (одним из основателей которой выступил Гуф) за этот релиз. Однако предприниматель подчеркнул, что "эту историю пора закрыть".

https://ria.ru/20250729/guf-2032053159.html

https://ria.ru/20250628/basta-2026063015.html

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игорь рыбаков, guf (алексей долматов)