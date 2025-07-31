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"Предупредил Москву": в США раскрыли, что Грэм* приготовил для России - РИА Новости, 31.07.2025
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03:35 31.07.2025 (обновлено: 10:50 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/grem-2032492411.html
"Предупредил Москву": в США раскрыли, что Грэм* приготовил для России
"Предупредил Москву": в США раскрыли, что Грэм* приготовил для России - РИА Новости, 31.07.2025
"Предупредил Москву": в США раскрыли, что Грэм* приготовил для России
Сенатор Линдси Грэм*, сам того не желая, раскрыл Москве истинные намерения Вашингтона, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T03:35:00+03:00
2025-07-31T10:50:00+03:00
москва
в мире
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скотт риттер
дональд трамп
линдси грэм*
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Сенатор Линдси Грэм*, сам того не желая, раскрыл Москве истинные намерения Вашингтона, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube."Грэм* буквально предупредил Москву о реальных намерениях Вашингтона: обанкротить Россию, сломить экономически и поставить на колени. &lt;…&gt; Заносчивость Грэма* ослепляет его, США идут совсем не тем путем", — сказал он.Аналитик отмечает, что в Белом доме сложилось понятие, что они знают все о всех странах, поэтому могут принимать меры с однозначным и предсказуемым результатом. Но, по его словам, Вашингтону предстоит пережить большое разочарование."И ему еще вторит Трамп. Он начал с Индии и сказал, что Нью-Дели закупает очень много российского оружия и что это плохо. Забавно, он всех ругает за покупки российского оружия и топлива, а сам тем временем буквально заставляет союзников покупать уже американское топливо и оружие, вытесняя с рынка Россию", — заключил Риттер.Ранее американский сенатор Грэм*, известный своей антироссийской позицией, сообщил в соцсети X, что хозяин Белого дома намерен ввести импортные пошлины в отношении стран, покупающих российские нефть и газ, чтобы лишить Москву финансирования специальной военной операции на Украине.Ранее Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений.Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250730/indiya-2032470913.html
https://ria.ru/20250730/tramp-2032475857.html
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москва, в мире, россия, скотт риттер, дональд трамп, линдси грэм*, сша, индия, вашингтон (штат)
Москва, В мире, Россия, Скотт Риттер, Дональд Трамп, Линдси Грэм*, США, Индия, Вашингтон (штат)
"Предупредил Москву": в США раскрыли, что Грэм* приготовил для России

Скотт Риттер: Грэм предупредил Москву о реальных намерениях Вашингтона

© AP Photo / Vadim GhirdaЛиндси Грэм*
Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Линдси Грэм* . Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Сенатор Линдси Грэм*, сам того не желая, раскрыл Москве истинные намерения Вашингтона, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube.
"Грэм* буквально предупредил Москву о реальных намерениях Вашингтона: обанкротить Россию, сломить экономически и поставить на колени. <…> Заносчивость Грэма* ослепляет его, США идут совсем не тем путем", — сказал он.
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Вчера, 21:28
Аналитик отмечает, что в Белом доме сложилось понятие, что они знают все о всех странах, поэтому могут принимать меры с однозначным и предсказуемым результатом. Но, по его словам, Вашингтону предстоит пережить большое разочарование.
"И ему еще вторит Трамп. Он начал с Индии и сказал, что Нью-Дели закупает очень много российского оружия и что это плохо. Забавно, он всех ругает за покупки российского оружия и топлива, а сам тем временем буквально заставляет союзников покупать уже американское топливо и оружие, вытесняя с рынка Россию", — заключил Риттер.
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Трамп ввел 50-процентные пошлины на товары из Бразилии
Вчера, 22:26
Ранее американский сенатор Грэм*, известный своей антироссийской позицией, сообщил в соцсети X, что хозяин Белого дома намерен ввести импортные пошлины в отношении стран, покупающих российские нефть и газ, чтобы лишить Москву финансирования специальной военной операции на Украине.
Ранее Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
"Приняли к сведению": Украина закончится совсем скоро
Вчера, 08:00
 
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