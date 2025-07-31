"Предупредил Москву": в США раскрыли, что Грэм* приготовил для России
Скотт Риттер: Грэм предупредил Москву о реальных намерениях Вашингтона
© AP Photo / Vadim GhirdaЛиндси Грэм*
© AP Photo / Vadim Ghirda
Линдси Грэм* . Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Сенатор Линдси Грэм*, сам того не желая, раскрыл Москве истинные намерения Вашингтона, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube.
"Грэм* буквально предупредил Москву о реальных намерениях Вашингтона: обанкротить Россию, сломить экономически и поставить на колени. <…> Заносчивость Грэма* ослепляет его, США идут совсем не тем путем", — сказал он.
Аналитик отмечает, что в Белом доме сложилось понятие, что они знают все о всех странах, поэтому могут принимать меры с однозначным и предсказуемым результатом. Но, по его словам, Вашингтону предстоит пережить большое разочарование.
"И ему еще вторит Трамп. Он начал с Индии и сказал, что Нью-Дели закупает очень много российского оружия и что это плохо. Забавно, он всех ругает за покупки российского оружия и топлива, а сам тем временем буквально заставляет союзников покупать уже американское топливо и оружие, вытесняя с рынка Россию", — заключил Риттер.
Ранее американский сенатор Грэм*, известный своей антироссийской позицией, сообщил в соцсети X, что хозяин Белого дома намерен ввести импортные пошлины в отношении стран, покупающих российские нефть и газ, чтобы лишить Москву финансирования специальной военной операции на Украине.
Ранее Трамп объявил о введении с 1 августа 25-процентной пошлины на товары из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры, а также на сотрудничество Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики и вооружений.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.