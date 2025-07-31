https://ria.ru/20250731/grant-2032525482.html

Сургутский район Югры получил грант за работу с налогами

Сургутский район Югры получил грант за работу с налогами - РИА Новости, 31.07.2025

Сургутский район Югры получил грант за работу с налогами

Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа получил окружной грант на почти 39 миллионов рублей за качественное планирование налоговых доходов,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T10:15:00+03:00

2025-07-31T10:15:00+03:00

2025-07-31T10:15:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа получил окружной грант на почти 39 миллионов рублей за качественное планирование налоговых доходов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Правительство Югры выделило муниципалитету грант в размере 38,7 миллиона рублей в целях стимулирования роста налогового потенциала по итогам работы в 2024 году. Это наибольший объем дотации среди муниципальных районов. Средства на развитие получены за качество планирования налоговых доходов, обеспечение поступления в бюджет округа налога на профессиональный доход, за работу по налогу на имущество", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, в прошлом 2024 году в бюджет муниципалитета поступило доходов на 23,5 миллиарда рублей, что на 30% больше, чем в 2023 году. Из них НДФЛ – 6,5 миллиарда рублей, что на 14% больше уровня предыдущего года, и налог на имущество – 156,8 миллиона рублей, рост на 16% к уровню 2023 года. Как отметил глава района, рост поступлений в бюджет был достигнут благодаря замене дотаций из окружного бюджета на дополнительный норматив отчислений от НДФЛ и системной работе с налогоплательщиками. Ранее Сургутский район получил грант в размере 26,5 миллиона рублей за качество бюджетного процесса в 2024 году. Оба гранта будут направлены на развитие поселений.

https://ria.ru/20250712/khmao-2028788126.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ