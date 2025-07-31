https://ria.ru/20250731/gorlovka-2032692677.html
В Горловке два поселка остались без газа
В Горловке два поселка остались без газа - РИА Новости, 31.07.2025
В Горловке два поселка остались без газа
Два поселка в Горловке в ДНР лишились газоснабжения в результате вооруженной украинской агрессии, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:36:00+03:00
2025-07-31T18:36:00+03:00
2025-07-31T19:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Два поселка в Горловке в ДНР лишились газоснабжения в результате вооруженной украинской агрессии, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии без газа поселки Комаровка и мясокомбината (Никитовский район Горловки)", - написал мэр в Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ с начала суток пять раз атаковали Горловку при помощи дронов-камикадзе, а также сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на город. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250731/ataka-2032534775.html
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
В Горловке два поселка остались без газа
В Горловке два поселка остались без газа из-за вооруженной агрессии ВСУ