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Буддийскую ступу на Поклонной горе в Москве планируют построить к 2027 году - РИА Новости, 31.07.2025
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Религия
 
15:53 31.07.2025 (обновлено: 15:55 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/gora-2032640072.html
Буддийскую ступу на Поклонной горе в Москве планируют построить к 2027 году
Буддийскую ступу на Поклонной горе в Москве планируют построить к 2027 году - РИА Новости, 31.07.2025
Буддийскую ступу на Поклонной горе в Москве планируют построить к 2027 году
Ступу Совершенной Победы в память погибших во время Великой Отечественной войны и СВО буддистах планируется построить на Поклонной горе в Москве к маю 2027... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:53:00+03:00
2025-07-31T15:55:00+03:00
религия
религия
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Ступу Совершенной Победы в память погибших во время Великой Отечественной войны и СВО буддистах планируется построить на Поклонной горе в Москве к маю 2027 года, сообщил РИА Новости советник Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов. Фонд содействия буддийскому образованию и Централизованная религиозная организация Ассоциация буддийских общин "Арья Сангха" заключили на этой неделе соглашение о строительстве буддийской мемориальной ступы на Поклонной горе. Религиозный объект запланирован как символ единства и памяти о буддистах, погибших во время Великой Отечественной войны и в ходе СВО. "В год 80-летия Победы мы вспоминаем подвиг наших отцов и дедов, защитивших страну от фашизма. Буддисты были вместе со всей страной, представители буддийских республик героически сражались на фронтах и делали все возможное для Победы в тылу. Память и благодарность героям будет воплощена в строительстве Ступы Совершенной Победы на Поклонной горе. Сейчас начата работа по закреплению участка для строительства и проектированию ступы. В начале следующего года планируется начать строительство и завершить его к маю 2027 года", – сказал Вавилов РИА Новости. По его словам, "уникальность это проекта заключается в том, что он впервые объединил все основные буддийские организации России". "Можно сказать, что это первая всебуддийская стройка страны", - отметил Вавилов. Ступа для буддистов, добавил собеседник агентства, это не только объект религиозного назначения, но и особое место силы и гармонии, работающее на все окружающее пространство. Основные решения по проектированию и строительству ступы, как пояснил Вавилов, будут приниматься попечительским советом фонда. В него входят главы республик РФ, в которых широко исповедуется буддизм, а также руководители всех крупных буддийских объединений России, представители государственных органов и общественных институтов.
https://ria.ru/20241204/doma-1987385508.html
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Религия, Религия

Буддийскую ступу на Поклонной горе в Москве планируют построить к 2027 году

© Фото предоставлено Ассоциацией буддийских общин "Арья Сангха"Подписание соглашения о строительстве буддийской ступы на Поклонной горе в Москве
Подписание соглашения о строительстве буддийской ступы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото предоставлено Ассоциацией буддийских общин "Арья Сангха"
Подписание соглашения о строительстве буддийской ступы на Поклонной горе в Москве
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Ступу Совершенной Победы в память погибших во время Великой Отечественной войны и СВО буддистах планируется построить на Поклонной горе в Москве к маю 2027 года, сообщил РИА Новости советник Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов.
Фонд содействия буддийскому образованию и Централизованная религиозная организация Ассоциация буддийских общин "Арья Сангха" заключили на этой неделе соглашение о строительстве буддийской мемориальной ступы на Поклонной горе. Религиозный объект запланирован как символ единства и памяти о буддистах, погибших во время Великой Отечественной войны и в ходе СВО.
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"В год 80-летия Победы мы вспоминаем подвиг наших отцов и дедов, защитивших страну от фашизма. Буддисты были вместе со всей страной, представители буддийских республик героически сражались на фронтах и делали все возможное для Победы в тылу. Память и благодарность героям будет воплощена в строительстве Ступы Совершенной Победы на Поклонной горе. Сейчас начата работа по закреплению участка для строительства и проектированию ступы. В начале следующего года планируется начать строительство и завершить его к маю 2027 года", – сказал Вавилов РИА Новости.
По его словам, "уникальность это проекта заключается в том, что он впервые объединил все основные буддийские организации России". "Можно сказать, что это первая всебуддийская стройка страны", - отметил Вавилов.
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Ступа для буддистов, добавил собеседник агентства, это не только объект религиозного назначения, но и особое место силы и гармонии, работающее на все окружающее пространство.
Основные решения по проектированию и строительству ступы, как пояснил Вавилов, будут приниматься попечительским советом фонда. В него входят главы республик РФ, в которых широко исповедуется буддизм, а также руководители всех крупных буддийских объединений России, представители государственных органов и общественных институтов.
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