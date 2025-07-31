https://ria.ru/20250731/gonkong-2032494765.html

Гонконг в июне впервые в этом году купил у России большую партию золота

Гонконг в июне впервые в этом году купил у России большую партию золота - РИА Новости, 31.07.2025

Гонконг в июне впервые в этом году купил у России большую партию золота

Гонконг в июне импортировал золота из России чуть более чем на 1 миллиард долларов - впервые в текущем году, следует из расчетов РИА Новости по данным... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T04:19:00+03:00

2025-07-31T04:19:00+03:00

2025-07-31T04:19:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Гонконг в июне импортировал золота из России чуть более чем на 1 миллиард долларов - впервые в текущем году, следует из расчетов РИА Новости по данным гонконгской статслужбы. Июньские закупки в 1,9 раза превысили уровень мая и в 2,7 раза - июня прошлого года. Это первый раз в текущем году, когда ввоз Гонконгом золота из России превысил отметку в 1 миллиард долларов. Одновременно июньские закупки стали максимальными с ноября прошлого года (1,2 миллиарда долларов). В результате Россия в июне поднялась на третье место среди основных поставщиков золота в Гонконг с шестого в мае. Больше было только у ОАЭ (3 миллиарда долларов) и Китая (1,4 миллиарда). В пятерку также вошли Япония (861 миллион долларов) и Южная Африка (640 миллионов). За первое полугодие гонконгский импорт золота из России достиг максимальных за последние минимум 13 лет 2,9 миллиарда долларов против 1,15 миллиарда годом ранее.

https://ria.ru/20240920/avtomobili-1973876746.html

https://ria.ru/20241020/zoloto-1978949283.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, гонконг, оаэ