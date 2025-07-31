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Гонконг в июне впервые в этом году купил у России большую партию золота - РИА Новости, 31.07.2025
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04:19 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/gonkong-2032494765.html
Гонконг в июне впервые в этом году купил у России большую партию золота
Гонконг в июне впервые в этом году купил у России большую партию золота - РИА Новости, 31.07.2025
Гонконг в июне впервые в этом году купил у России большую партию золота
Гонконг в июне импортировал золота из России чуть более чем на 1 миллиард долларов - впервые в текущем году, следует из расчетов РИА Новости по данным... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T04:19:00+03:00
2025-07-31T04:19:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Гонконг в июне импортировал золота из России чуть более чем на 1 миллиард долларов - впервые в текущем году, следует из расчетов РИА Новости по данным гонконгской статслужбы. Июньские закупки в 1,9 раза превысили уровень мая и в 2,7 раза - июня прошлого года. Это первый раз в текущем году, когда ввоз Гонконгом золота из России превысил отметку в 1 миллиард долларов. Одновременно июньские закупки стали максимальными с ноября прошлого года (1,2 миллиарда долларов). В результате Россия в июне поднялась на третье место среди основных поставщиков золота в Гонконг с шестого в мае. Больше было только у ОАЭ (3 миллиарда долларов) и Китая (1,4 миллиарда). В пятерку также вошли Япония (861 миллион долларов) и Южная Африка (640 миллионов). За первое полугодие гонконгский импорт золота из России достиг максимальных за последние минимум 13 лет 2,9 миллиарда долларов против 1,15 миллиарда годом ранее.
https://ria.ru/20240920/avtomobili-1973876746.html
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экономика, россия, гонконг, оаэ
Экономика, Россия, Гонконг, ОАЭ
Гонконг в июне впервые в этом году купил у России большую партию золота

Гонконг впервые в этом году импортировал золото из России на миллиард долларов

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Гонконг в июне импортировал золота из России чуть более чем на 1 миллиард долларов - впервые в текущем году, следует из расчетов РИА Новости по данным гонконгской статслужбы.
Июньские закупки в 1,9 раза превысили уровень мая и в 2,7 раза - июня прошлого года.
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Это первый раз в текущем году, когда ввоз Гонконгом золота из России превысил отметку в 1 миллиард долларов. Одновременно июньские закупки стали максимальными с ноября прошлого года (1,2 миллиарда долларов).
В результате Россия в июне поднялась на третье место среди основных поставщиков золота в Гонконг с шестого в мае. Больше было только у ОАЭ (3 миллиарда долларов) и Китая (1,4 миллиарда). В пятерку также вошли Япония (861 миллион долларов) и Южная Африка (640 миллионов).
За первое полугодие гонконгский импорт золота из России достиг максимальных за последние минимум 13 лет 2,9 миллиарда долларов против 1,15 миллиарда годом ранее.
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