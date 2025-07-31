Рейтинг@Mail.ru
Германия резко увеличила выдачу россиянам шенгенских виз в 2025 году - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/germaniya-2032700405.html
Германия резко увеличила выдачу россиянам шенгенских виз в 2025 году
Германия резко увеличила выдачу россиянам шенгенских виз в 2025 году - РИА Новости, 31.07.2025
Германия резко увеличила выдачу россиянам шенгенских виз в 2025 году
Число выданных Германией россиянам шенгенских виз резко увеличилось за первое полугодие этого года и при сохранении тенденции может достичь и даже превысить... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:09:00+03:00
2025-07-31T19:09:00+03:00
в мире
германия
россия
шенгенская зона
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Число выданных Германией россиянам шенгенских виз резко увеличилось за первое полугодие этого года и при сохранении тенденции может достичь и даже превысить показатели 2022 года, сообщает в четверг немецкий журнал Focus со ссылкой на данные МИД ФРГ. "Новые данные показывают, что количество выданных шенгенских виз в этой стране (Германии – ред.) значительно растет… Если тенденция сохранится, то в конце этого года их число возрастет до довоенного уровня или выше", – говорится в статье. Только в первой половине этого года Германия выдала гражданам России 17,6 тысячи шенгенских виз. В 2021 году их число составило 26 тысяч, а в 2022 году наблюдался резкий рост до 42,1 тысячи виз. В 2023 году их число упало более чем вдвое до 20,8 тысячи виз, но потом снова пошло вверх: в 2024 году ФРГ выдала россиянам 27,3 тысячи шенгенских виз, пишет журнал. В то время как число туристических виз растет, по сравнению с 2022 годом в разы сократилось число выданных виз по программе воссоединения семей (с 9 тысяч до 1,3 тысячи), рабочих виз (с 8 тысяч до 1,1 тысячи), студенческих виз, а также виз по программам еврейской иммиграции и возвращения этнических немцев, сообщает издание. Представители стран Восточной Европы и Украины критикуют подобную политику ряда европейских стран, таких как ФРГ, Франция, Испания, Италия. По мнению критиков, под видом туристов в Европу могут проникать агенты спецслужб, пишет Focus. Их противники, в свою очередь, считают, что культурные обмены могут способствовать диалогу в долгосрочной перспективе, говорится в статье. В июне Ассоциация туроператоров России заявила о росте на 50-60% числа обращений за шенгенскими визами. В 2024 году консульства стран Шенгенской зоны оформили россиянам 541,8 тысячи виз (на 20,7% больше, чем в 2023 году), включая почти 224 тысячи многократных (41,3%). В то же время в конце июля французские власти отказали корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Полине Ковалевой в выдаче рабочей журналистской визы, бездоказательно назвав ее "угрозой" общественному порядку и безопасности страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Париж ведет предельную охоту на российские СМИ и журналистов, используя арсенал санкций, преследований, физической расправы, недопуска на мероприятия и невыдачи виз. В начале июня власти ФРГ отказались продлить вид на жительство главе представительства международной медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергею Феоктистову и предписали ему и его семье покинуть страну. В ноябре 2024 года аналогичным образом не были продлены ВНЖ корреспондента и оператора Первого канала. Между тем ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
https://ria.ru/20250730/germaniya-2032364111.html
https://ria.ru/20250730/zakharova-2032380492.html
https://ria.ru/20250728/germaniya-2031850190.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, шенгенская зона, евросоюз
В мире, Германия, Россия, Шенгенская зона, Евросоюз
Германия резко увеличила выдачу россиянам шенгенских виз в 2025 году

Focus: показатель выдачи ФРГ шенгенских виз россиянам превысил число 2022 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Число выданных Германией россиянам шенгенских виз резко увеличилось за первое полугодие этого года и при сохранении тенденции может достичь и даже превысить показатели 2022 года, сообщает в четверг немецкий журнал Focus со ссылкой на данные МИД ФРГ.
"Новые данные показывают, что количество выданных шенгенских виз в этой стране (Германии – ред.) значительно растет… Если тенденция сохранится, то в конце этого года их число возрастет до довоенного уровня или выше", – говорится в статье.
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Германия может потерять до 31 миллиарда евро в год из-за пошлин США
30 июля, 14:20
Только в первой половине этого года Германия выдала гражданам России 17,6 тысячи шенгенских виз. В 2021 году их число составило 26 тысяч, а в 2022 году наблюдался резкий рост до 42,1 тысячи виз. В 2023 году их число упало более чем вдвое до 20,8 тысячи виз, но потом снова пошло вверх: в 2024 году ФРГ выдала россиянам 27,3 тысячи шенгенских виз, пишет журнал.
В то время как число туристических виз растет, по сравнению с 2022 годом в разы сократилось число выданных виз по программе воссоединения семей (с 9 тысяч до 1,3 тысячи), рабочих виз (с 8 тысяч до 1,1 тысячи), студенческих виз, а также виз по программам еврейской иммиграции и возвращения этнических немцев, сообщает издание.
Представители стран Восточной Европы и Украины критикуют подобную политику ряда европейских стран, таких как ФРГ, Франция, Испания, Италия. По мнению критиков, под видом туристов в Европу могут проникать агенты спецслужб, пишет Focus.
Их противники, в свою очередь, считают, что культурные обмены могут способствовать диалогу в долгосрочной перспективе, говорится в статье.
В июне Ассоциация туроператоров России заявила о росте на 50-60% числа обращений за шенгенскими визами. В 2024 году консульства стран Шенгенской зоны оформили россиянам 541,8 тысячи виз (на 20,7% больше, чем в 2023 году), включая почти 224 тысячи многократных (41,3%).
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
МИД: Россия ответит на притеснения российских журналистов в Германии
30 июля, 14:53
В то же время в конце июля французские власти отказали корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Полине Ковалевой в выдаче рабочей журналистской визы, бездоказательно назвав ее "угрозой" общественному порядку и безопасности страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Париж ведет предельную охоту на российские СМИ и журналистов, используя арсенал санкций, преследований, физической расправы, недопуска на мероприятия и невыдачи виз.
В начале июня власти ФРГ отказались продлить вид на жительство главе представительства международной медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергею Феоктистову и предписали ему и его семье покинуть страну. В ноябре 2024 года аналогичным образом не были продлены ВНЖ корреспондента и оператора Первого канала.
Между тем ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
Посетители на смотровой площадке рейхстага - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
"По Москве". СМИ раскрыли зловещий план Германии против России
28 июля, 10:19
 
В миреГерманияРоссияШенгенская зонаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала