https://ria.ru/20250731/germaniya-2032700405.html

Германия резко увеличила выдачу россиянам шенгенских виз в 2025 году

Германия резко увеличила выдачу россиянам шенгенских виз в 2025 году - РИА Новости, 31.07.2025

Германия резко увеличила выдачу россиянам шенгенских виз в 2025 году

Число выданных Германией россиянам шенгенских виз резко увеличилось за первое полугодие этого года и при сохранении тенденции может достичь и даже превысить... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T19:09:00+03:00

2025-07-31T19:09:00+03:00

2025-07-31T19:09:00+03:00

в мире

германия

россия

шенгенская зона

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Число выданных Германией россиянам шенгенских виз резко увеличилось за первое полугодие этого года и при сохранении тенденции может достичь и даже превысить показатели 2022 года, сообщает в четверг немецкий журнал Focus со ссылкой на данные МИД ФРГ. "Новые данные показывают, что количество выданных шенгенских виз в этой стране (Германии – ред.) значительно растет… Если тенденция сохранится, то в конце этого года их число возрастет до довоенного уровня или выше", – говорится в статье. Только в первой половине этого года Германия выдала гражданам России 17,6 тысячи шенгенских виз. В 2021 году их число составило 26 тысяч, а в 2022 году наблюдался резкий рост до 42,1 тысячи виз. В 2023 году их число упало более чем вдвое до 20,8 тысячи виз, но потом снова пошло вверх: в 2024 году ФРГ выдала россиянам 27,3 тысячи шенгенских виз, пишет журнал. В то время как число туристических виз растет, по сравнению с 2022 годом в разы сократилось число выданных виз по программе воссоединения семей (с 9 тысяч до 1,3 тысячи), рабочих виз (с 8 тысяч до 1,1 тысячи), студенческих виз, а также виз по программам еврейской иммиграции и возвращения этнических немцев, сообщает издание. Представители стран Восточной Европы и Украины критикуют подобную политику ряда европейских стран, таких как ФРГ, Франция, Испания, Италия. По мнению критиков, под видом туристов в Европу могут проникать агенты спецслужб, пишет Focus. Их противники, в свою очередь, считают, что культурные обмены могут способствовать диалогу в долгосрочной перспективе, говорится в статье. В июне Ассоциация туроператоров России заявила о росте на 50-60% числа обращений за шенгенскими визами. В 2024 году консульства стран Шенгенской зоны оформили россиянам 541,8 тысячи виз (на 20,7% больше, чем в 2023 году), включая почти 224 тысячи многократных (41,3%). В то же время в конце июля французские власти отказали корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Полине Ковалевой в выдаче рабочей журналистской визы, бездоказательно назвав ее "угрозой" общественному порядку и безопасности страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Париж ведет предельную охоту на российские СМИ и журналистов, используя арсенал санкций, преследований, физической расправы, недопуска на мероприятия и невыдачи виз. В начале июня власти ФРГ отказались продлить вид на жительство главе представительства международной медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергею Феоктистову и предписали ему и его семье покинуть страну. В ноябре 2024 года аналогичным образом не были продлены ВНЖ корреспондента и оператора Первого канала. Между тем ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.

https://ria.ru/20250730/germaniya-2032364111.html

https://ria.ru/20250730/zakharova-2032380492.html

https://ria.ru/20250728/germaniya-2031850190.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, шенгенская зона, евросоюз