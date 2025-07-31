Авиация ОАЭ сбросила над сектором Газа 12 тонн гуманитарной помощи
Военно-транспортная авиация ОАЭ сбросила 12 тонн гуманитарной помощи над Газой
© AP Photo / Ohad ZwigenbergСектор Газа
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Сектор Газа. Архивное фото
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ДУБАЙ, 31 июл - РИА Новости. Самолет военно-транспортной авиации ОАЭ в четверг сбросил над сектором Газа 12 тонн гуманитарной помощи, заявило министерство обороны ОАЭ.
"Общее количество гуманитарной помощи, сброшенной с воздуха с момента запуска инициативы, составило 3 тысячи 787 тонн продовольствия и предметов первой необходимости", - говорится в заявлении минобороны ОАЭ в соцсети Х.
Воздушные операции по доставке гуманитарной помощи из ОАЭ возобновились пять дней назад и осуществляются в сотрудничестве с Иорданией.
Согласно заявлению эмиратского минобороны, в четверг через различные КПП в сектор Газа прибыл 41 грузовик с гуманитарной помощью из ОАЭ, включая 12 грузовиков с медикаментами для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.