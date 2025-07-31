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ХАМАС готово к возобновлению переговоров после прекращения голода в Газа
ХАМАС готово к возобновлению переговоров после прекращения голода в Газа - РИА Новости, 31.07.2025
ХАМАС готово к возобновлению переговоров после прекращения голода в Газа
Палестинское движение ХАМАС заявило, что готово к возобновлению переговоров о прекращении огня после завершения гуманитарного кризиса и голода в секторе Газа. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T23:25:00+03:00
2025-07-31T23:25:00+03:00
2025-07-31T23:25:00+03:00
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КАИР, 31 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что готово к возобновлению переговоров о прекращении огня после завершения гуманитарного кризиса и голода в секторе Газа. "Движение подчеркивает готовность немедленно возобновить переговоры после поступления помощи тем, кто ее заслуживает, и завершения гуманитарного кризиса и голода в Газе", - говорится в заявлении ХАМАС. Движение подчеркнуло, что продолжение переговоров в условиях голода выглядит бессмысленным и бесполезным. На прошлой неделе США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия. Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем.
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в мире, израиль, хамас, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС готово к возобновлению переговоров после прекращения голода в Газа
ХАМАС заявило о готовности возобновить переговоры после завершения голода в Газе