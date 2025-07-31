https://ria.ru/20250731/gaza-2032732200.html

ХАМАС готово к возобновлению переговоров после прекращения голода в Газа

ХАМАС готово к возобновлению переговоров после прекращения голода в Газа - РИА Новости, 31.07.2025

ХАМАС готово к возобновлению переговоров после прекращения голода в Газа

Палестинское движение ХАМАС заявило, что готово к возобновлению переговоров о прекращении огня после завершения гуманитарного кризиса и голода в секторе Газа. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T23:25:00+03:00

2025-07-31T23:25:00+03:00

2025-07-31T23:25:00+03:00

в мире

израиль

хамас

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032562263_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_caa353b290acb17beb23897c0d5c03f5.jpg

КАИР, 31 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что готово к возобновлению переговоров о прекращении огня после завершения гуманитарного кризиса и голода в секторе Газа. "Движение подчеркивает готовность немедленно возобновить переговоры после поступления помощи тем, кто ее заслуживает, и завершения гуманитарного кризиса и голода в Газе", - говорится в заявлении ХАМАС. Движение подчеркнуло, что продолжение переговоров в условиях голода выглядит бессмысленным и бесполезным. На прошлой неделе США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия. Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем.

https://ria.ru/20250731/izrail-2032726133.html

https://ria.ru/20250731/tramp-2032636389.html

израиль

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году