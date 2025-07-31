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Осужденные супруги планировали диверсии в канун Дня Победа в 2024 году - РИА Новости, 31.07.2025
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09:49 31.07.2025
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Осужденные супруги планировали диверсии в канун Дня Победа в 2024 году
Осужденные супруги планировали диверсии в канун Дня Победа в 2024 году - РИА Новости, 31.07.2025
Осужденные супруги планировали диверсии в канун Дня Победа в 2024 году
Осужденные в Москве муж и жена планировали диверсии путем совершения поджогов в мае 2024 года, намереваясь затем скрыться на Украине, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T09:49:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Осужденные в Москве муж и жена планировали диверсии путем совершения поджогов в мае 2024 года, намереваясь затем скрыться на Украине, сообщает ЦОС ФСБ РФ. Отмечается, что супруги задержаны ФСБ весной 2024 года и приговорены Мосгорсудом к 15 и 17 годам заключения. "В канун Дня Победы в мае 2024 года путем организации поджогов с использованием самодельных зажигательных устройств они намеревались совершить диверсии на потенциально опасных объектах в г. Москве, после чего скрыться на Украине", - говорится в сообщении. В среду столичная прокуратура сообщила, что Мосгорсуд дал 15 и 17 лет 38-летней Валерии Егоровой и ее супругу – 42-летнему Павлу Коротичу. Они признаны виновными по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Егорова также признана виновной по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта психотропного вещества в значительном размере). Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, Коротич ранее служил в ОМВД Измайлово, на момент совершения преступления он еще являлся действующим сотрудником.
https://ria.ru/20250731/arest-2032504716.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, москва, украина, московский городской суд, безопасность
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Москва, Украина, Московский городской суд, Безопасность
Осужденные супруги планировали диверсии в канун Дня Победа в 2024 году

ФСБ: осужденные супруги планировали диверсии в канун Дня Победа в мае 2024 года

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Осужденные в Москве муж и жена планировали диверсии путем совершения поджогов в мае 2024 года, намереваясь затем скрыться на Украине, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
Отмечается, что супруги задержаны ФСБ весной 2024 года и приговорены Мосгорсудом к 15 и 17 годам заключения.
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"В канун Дня Победы в мае 2024 года путем организации поджогов с использованием самодельных зажигательных устройств они намеревались совершить диверсии на потенциально опасных объектах в г. Москве, после чего скрыться на Украине", - говорится в сообщении.
В среду столичная прокуратура сообщила, что Мосгорсуд дал 15 и 17 лет 38-летней Валерии Егоровой и ее супругу – 42-летнему Павлу Коротичу. Они признаны виновными по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Егорова также признана виновной по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта психотропного вещества в значительном размере).
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, Коротич ранее служил в ОМВД Измайлово, на момент совершения преступления он еще являлся действующим сотрудником.
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