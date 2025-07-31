Лучшие фото РИА Новости, июль 2025 года
Бортпроводницы самолета авиакомпании "Аэрофлот", совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика.
Бортпроводницы самолета авиакомпании "Аэрофлот", совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика.
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, помощник президента России Владимир Мединский и заместитель министра обороны России Александр Фомин (слева направо) во время пресс-подхода после завершения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле.
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, помощник президента России Владимир Мединский и заместитель министра обороны России Александр Фомин (слева направо) во время пресс-подхода после завершения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле.
Последствия землетрясения в Северо-Курильске. По информации МЧС, в Северо-Курильске произошло землетрясение пять-шесть баллов. Рядом в океане амплитуда доходила до 8,3.
Последствия землетрясения в Северо-Курильске. По информации МЧС, в Северо-Курильске произошло землетрясение пять-шесть баллов. Рядом в океане амплитуда доходила до 8,3.
Президент России Владимир Путин прибыл в Главное адмиралтейство в Санкт-Петербурге для проверки оперативных учений ВМФ "Июльский шторм", проходивших с 23 по 27 июля в акваториях Северного, Балтийского, Черного, Каспийского морей, Тихого океана.
Президент России Владимир Путин прибыл в Главное адмиралтейство в Санкт-Петербурге для проверки оперативных учений ВМФ "Июльский шторм", проходивших с 23 по 27 июля в акваториях Северного, Балтийского, Черного, Каспийского морей, Тихого океана.
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена, на одном из аэродромов в Подмосковье.
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена, на одном из аэродромов в Подмосковье.
Участница спортивного мероприятия — хоббихорсинга в национальных костюмах разных народов — на V Фестивале национального гостеприимства "Дружба народов" в Москве.
Участница спортивного мероприятия — хоббихорсинга в национальных костюмах разных народов — на V Фестивале национального гостеприимства "Дружба народов" в Москве.
Детеныши амурского тигра в приморском зоопарке "Чудесный".
Детеныши амурского тигра в приморском зоопарке "Чудесный".
Панда Диндин во время празднования дня рождения в Московском зоопарке. В 2025 году панде Диндин исполнилось восемь лет.
Панда Диндин во время празднования дня рождения в Московском зоопарке. В 2025 году панде Диндин исполнилось восемь лет.
Участница готовится к дефиле в национальных костюмах на финале Межрегионального конкурса красоты "Краса Донбасса 2025" в Центре славянской культуры в Донецке.
Участница готовится к дефиле в национальных костюмах на финале Межрегионального конкурса красоты "Краса Донбасса 2025" в Центре славянской культуры в Донецке.
Участница фестиваля любителей экстремальных водно-моторных видов спорта в Измайловском парке культуры и отдыха.
Участница фестиваля любителей экстремальных водно-моторных видов спорта в Измайловском парке культуры и отдыха.
Последствия атаки ВСУ на Ворошиловский район Донецка.
Последствия атаки ВСУ на Ворошиловский район Донецка.
Девушка в этническом костюме во время XXVII Республиканского праздника культуры кряшен "Питрау-2025".
Девушка в этническом костюме во время XXVII Республиканского праздника культуры кряшен "Питрау-2025".
Жонглеры в номере "Клик" во время гала-шоу на Международном фестивале циркового искусства "Идол-2025" в Большом московском государственном цирке.
Жонглеры в номере "Клик" во время гала-шоу на Международном фестивале циркового искусства "Идол-2025" в Большом московском государственном цирке.
Участницы республиканского праздника "День поля", приуроченного к началу уборочной кампании, в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики.
Участницы республиканского праздника "День поля", приуроченного к началу уборочной кампании, в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики.