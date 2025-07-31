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Лучшие фото РИА Новости, июль 2025 года - РИА Новости, 01.08.2025
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13:48 31.07.2025 (обновлено: 09:44 01.08.2025)
https://ria.ru/20250731/foto-2032549348.html
Лучшие фото РИА Новости, июль 2025 года
Лучшие фото РИА Новости, июль 2025 года - РИА Новости, 01.08.2025
Лучшие фото РИА Новости, июль 2025 года
Предлагаем вниманию пользователей разнообразную подборку самых ярких и содержательных кадров фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 01.08.2025
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фото
россия
владимир путин
москва
донецк
мероприятия
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Предлагаем вниманию пользователей разнообразную подборку самых ярких и содержательных кадров фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
россия
москва
донецк
РИА Новости
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фото, фото, россия, владимир путин, москва, донецк, мероприятия
Фото, Россия, Владимир Путин, Москва, Донецк, Мероприятия

Лучшие фото РИА Новости, июль 2025 года

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Предлагаем вниманию пользователей разнообразную подборку самых ярких и содержательных кадров фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДевушка в пляжной зоне на Пионерском пруду в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве.
Девушка в пляжной зоне на Пионерском пруду в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве
Девушка в пляжной зоне на Пионерском пруду в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Бортпроводницы самолета авиакомпании "Аэрофлот", совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика.

Бортпроводницы самолета авиакомпании Аэрофлот, совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика

Бортпроводницы самолета авиакомпании "Аэрофлот", совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 25
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, помощник президента России Владимир Мединский и заместитель министра обороны России Александр Фомин (слева направо) во время пресс-подхода после завершения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле.

Третий раунд переговоров России и Украины

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, помощник президента России Владимир Мединский и заместитель министра обороны России Александр Фомин (слева направо) во время пресс-подхода после завершения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 25
© РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанк

Последствия землетрясения в Северо-Курильске. По информации МЧС, в Северо-Курильске произошло землетрясение пять-шесть баллов. Рядом в океане амплитуда доходила до 8,3.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

Последствия землетрясения в Северо-Курильске. По информации МЧС, в Северо-Курильске произошло землетрясение пять-шесть баллов. Рядом в океане амплитуда доходила до 8,3.

© РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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4 из 25
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин прибыл в Главное адмиралтейство в Санкт-Петербурге для проверки оперативных учений ВМФ "Июльский шторм", проходивших с 23 по 27 июля в акваториях Северного, Балтийского, Черного, Каспийского морей, Тихого океана.

Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин прибыл в Главное адмиралтейство в Санкт-Петербурге для проверки оперативных учений ВМФ "Июльский шторм", проходивших с 23 по 27 июля в акваториях Северного, Балтийского, Черного, Каспийского морей, Тихого океана.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 25
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена, на одном из аэродромов в Подмосковье.

Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена, на одном из аэродромов в Подмосковье

Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена, на одном из аэродромов в Подмосковье.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 25
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении специальной военной операции в ДНР.
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО в ДНР
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении специальной военной операции в ДНР.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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7 из 25
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения завода "Камаз" в Набережных Челнах.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения завода Камаз в Набережных Челнах
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения завода "Камаз" в Набережных Челнах.
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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8 из 25
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Участница спортивного мероприятия — хоббихорсинга в национальных костюмах разных народов — на V Фестивале национального гостеприимства "Дружба народов" в Москве.

Участница спортивного мероприятия — хоббихорсинга в национальных костюмах разных народов — на V Фестивале национального гостеприимства Дружба народов в Москве

Участница спортивного мероприятия — хоббихорсинга в национальных костюмах разных народов — на V Фестивале национального гостеприимства "Дружба народов" в Москве.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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9 из 25
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Детеныши амурского тигра в приморском зоопарке "Чудесный".

Детеныши амурского тигра в приморском зоопарке Чудесный в селе Борисовка Уссурийского городского округа в Приморье

Детеныши амурского тигра в приморском зоопарке "Чудесный".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 25
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОткрытый кастинг национального конкурса красоты "Мисс Россия" в ТРЦ "Ривьера" в Москве.
Открытый кастинг национального конкурса красоты Мисс Россия в ТРЦ Ривьера в Москве
Открытый кастинг национального конкурса красоты "Мисс Россия" в ТРЦ "Ривьера" в Москве.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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11 из 25
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПразднование Ивана Купалы в Ялте.
Празднование Ивана Купалы в Ялте
Празднование Ивана Купалы в Ялте.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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12 из 25
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГорожане купаются в Мещерском пруду в Москве.
Горожане купаются в Мещерском пруду в Москве
Горожане купаются в Мещерском пруду в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
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13 из 25
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Панда Диндин во время празднования дня рождения в Московском зоопарке. В 2025 году панде Диндин исполнилось восемь лет.

Панда Диндин во время празднования дня рождения в Московском зоопарке

Панда Диндин во время празднования дня рождения в Московском зоопарке. В 2025 году панде Диндин исполнилось восемь лет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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14 из 25
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Участница готовится к дефиле в национальных костюмах на финале Межрегионального конкурса красоты "Краса Донбасса 2025" в Центре славянской культуры в Донецке.

Участница готовится к дефиле в национальных костюмах на финале Межрегионального конкурса красоты Краса Донбасса 2025 в Центре славянской культуры в Донецке

Участница готовится к дефиле в национальных костюмах на финале Межрегионального конкурса красоты "Краса Донбасса 2025" в Центре славянской культуры в Донецке.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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15 из 25
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастники костюмированного сап-фестиваля "Вот сап, Москва!" в Москве.
Участники костюмированного сап-фестиваля Вот сап, Москва! в Москве
Участники костюмированного сап-фестиваля "Вот сап, Москва!" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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16 из 25
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Участница фестиваля любителей экстремальных водно-моторных видов спорта в Измайловском парке культуры и отдыха.

Участница фестиваля любителей экстремальных водно-моторных видов спорта в Измайловском парке культуры и отдыха

Участница фестиваля любителей экстремальных водно-моторных видов спорта в Измайловском парке культуры и отдыха.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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17 из 25
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЛюди у вестибюля станции московского метрополитена "Коньково" во время дождя.
Люди у вестибюля станции московского метрополитена Коньково во время дождя
Люди у вестибюля станции московского метрополитена "Коньково" во время дождя.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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18 из 25
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Последствия атаки ВСУ на Ворошиловский район Донецка.

Последствия атаки ВСУ на Ворошиловский район Донецка

Последствия атаки ВСУ на Ворошиловский район Донецка.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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19 из 25
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчастники Большого фестиваля бега на Зубовском бульваре в Москве.
Участники Большого фестиваля бега на Зубовском бульваре в Москве
Участники Большого фестиваля бега на Зубовском бульваре в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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20 из 25
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛюди во время отдыха на пляже в Геленджике.
Люди во время отдыха на пляже в Геленджике
Люди во время отдыха на пляже в Геленджике.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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21 из 25
© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

Девушка в этническом костюме во время XXVII Республиканского праздника культуры кряшен "Питрау-2025".

Фольклорный праздник Питрау в Татарстане

Девушка в этническом костюме во время XXVII Республиканского праздника культуры кряшен "Питрау-2025".

© РИА Новости / Максим Платонов
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22 из 25
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Жонглеры в номере "Клик" во время гала-шоу на Международном фестивале циркового искусства "Идол-2025" в Большом московском государственном цирке.

Жонглеры в номере Клик во время гала-шоу на Международном фестивале циркового искусства Идол-2025 в Большом московском государственном цирке на проспекте Вернадского

Жонглеры в номере "Клик" во время гала-шоу на Международном фестивале циркового искусства "Идол-2025" в Большом московском государственном цирке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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23 из 25
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевица Слава на фестивале VK Fest 2025 в Москве.
Певица Слава на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Певица Слава на фестивале VK Fest 2025 в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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24 из 25
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Участницы республиканского праздника "День поля", приуроченного к началу уборочной кампании, в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики.

Республиканский праздник День поля в ДНР

Участницы республиканского праздника "День поля", приуроченного к началу уборочной кампании, в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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