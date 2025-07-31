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В фонд помощи раненым белгородским детям перечислено 35 млн рублей

В фонд помощи раненым белгородским детям перечислено 35 млн рублей - РИА Новости, 31.07.2025

В фонд помощи раненым белгородским детям перечислено 35 млн рублей

Порядка 35 миллионов рублей перечислено в фонд оказания помощи раненым детям Белгородской области, благодаря чему 37 детей пройдут реабилитацию в лучших... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T10:56:00+03:00

2025-07-31T10:56:00+03:00

2025-07-31T10:56:00+03:00

белгородская область

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 31 июл – РИА Новости. Порядка 35 миллионов рублей перечислено в фонд оказания помощи раненым детям Белгородской области, благодаря чему 37 детей пройдут реабилитацию в лучших санаториях России, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Благодаря работе фонда 25 детей уже поправили или поправляют своё здоровье в санаториях Москвы, Сочи, Геленджика и Евпатории. Ещё 12 ребят отправятся на реабилитацию в ближайшее время", - сообщил Гладков в своих соцсетях. Фонд оказания помощи раненым детям Белгородской области был создан в марте 2025 года по инициативе губернатора Гладкова. С того времени на его счета поступило 35 миллионов рублей, благодаря чему оплачена реабилитация в лучших санаториях страны для 37 детей. "Очень хотелось бы, чтобы этих ранений больше наши дети не получали, но если вдруг происходит, мы все должны понимать, что все взрослые будут всегда находиться рядом и помощь будет всегда оказываться — как бюджетная, так и внебюджетная. Не всё можно сделать за бюджет, к сожалению, но я очень рад, что очень много небезразличных людей, которые готовы отдать последнее для того, чтобы помочь всем, кому требуется эта помощь", — поделился Гладков. По данным правительства региона, реабилитацию прошла, например, Вероника Быканова. После обстрела Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря 2023 года девочка получила тяжёлое ранение спины. Проходила длительное лечение и реабилитацию в клиниках Москвы и в детской областной больнице Белгорода. Благодаря средствам, перечисленным в фонд помощи раненым детям, Вероника вместе с мамой прошла санаторно-курортное лечение в санатории имени Фрунзе в Сочи. Кроме того, за счёт фонда оказания помощи раненым детям Белгородской области оплачена реабилитация братьев Пети и Паши Анпиловых. Они пострадали во время ракетного обстрела Белгорода 1 сентября 2024 года. В тяжёлом состоянии с множественными осколочными ранениями их сначала доставили в детскую областную больницу Белгорода, а после стабилизации состояния направили в Российскую детскую клиническую больницу Москвы. После длительного лечения Петя и Паша вместе с мамой отправились на лечение в Геленджик за счёт средств фонда. "Спасибо всем, кто перечислил деньги, спасибо врачам, спасибо родителям, спасибо всем, кто неравнодушен", — отметил Гладков. Идею создания фонда озвучил губернатор Белгородской области осенью 2024 года. Главу фонда выбрал общественный совет — ей стала главврач детской областной клинической больницы Ирина Кизилова. Фонд помощи раненым детям Белгородской области оказывает помощь детям и молодым людям до 21 года включительно, которые получили ранения и увечья в результате атак ВСУ или террористических актов. Единый реестр пострадавших детей создан.

https://ria.ru/20250722/gladkov-2030630356.html

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белгородская область, белгород, вячеслав гладков