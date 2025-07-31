Рейтинг@Mail.ru
Представитель России при ОБСЕ отметил антироссийскую риторику Финляндии - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:34 31.07.2025 (обновлено: 12:45 01.08.2025)
https://ria.ru/20250731/finljandija-2032733180.html
Представитель России при ОБСЕ отметил антироссийскую риторику Финляндии
Представитель России при ОБСЕ отметил антироссийскую риторику Финляндии - РИА Новости, 01.08.2025
Представитель России при ОБСЕ отметил антироссийскую риторику Финляндии
Финляндия в ходе хельсинской конференции, посвященной юбилею ОБСЕ, сделала антироссийскую риторику лейтмотивом мероприятия, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 01.08.2025
2025-07-31T23:34:00+03:00
2025-08-01T12:45:00+03:00
в мире
россия
финляндия
украина
максим буякевич
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100318/01/1003180133_0:49:940:578_1920x0_80_0_0_9e18dd6f5d749d942c21a6c36c1dbf0d.jpg
ВЕНА, 31 июл - РИА Новости. Финляндия в ходе хельсинской конференции, посвященной юбилею ОБСЕ, сделала антироссийскую риторику лейтмотивом мероприятия, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. "Совершенно предсказуемо для нас финская сторона выстроила свои выступления в конфронтационном ключе, сосредоточившись на украинском конфликте и, как водится, обвинив Россию во всех мыслимых и немыслимых грехах - прежде всего в разрушении архитектуры европейской безопасности. Их видение будущего - это привлечение российского военно-политического руководства к ответственности за якобы совершенные военные преступления, компенсация якобы нанесенного Украине ущерба, возвращение якобы насильственно депортированных детей и перемещенных лиц и так далее по списку", - сказал Буякевич. По его словам, этот мотив стал "рефреном финских выступлений". "Повторюсь - все это было ожидаемо и, очевидно, подводило к онлайн-выступлению (Владимира) Зеленского, в котором глава киевского режима акцентировал необходимость дальнейшей - предсказуемо - военной и всесторонней финансовой поддержки со стороны Запада. Дошло и до призыва конфисковать российские замороженные активы, мотивируя это тем, что якобы речь идет о коррупционных средствах, а значит, их следует передать Украине. В нынешней украинской внутриполитической ситуации подобные формулировки, мягко говоря, вызывают горькую усмешку", - добавил дипломат. Тем не менее, по его словам, даже финны - "несмотря на ведро, мягко говоря, не родниковой воды", которое вылили на российскую сторону, не отрицали важность сохранения диалога в рамках ОБСЕ. "Именно поэтому мы и приехали, приняли участие в конференции по приглашению финской стороны. Да, не на высоком политическом уровне - что объяснимо: заданный конфронтационный тон изначально исключал такую возможность. Но приехали - значит, диалог, каким бы он ни был, сохраняется. И это, на наш взгляд, важно", - отметил Буякевич. Собеседник агентства при этом добавил, что диалог в многостороннем формате пока востребован, и его необходимость признается. "Надолго ли - покажет время", - заключил он. Конференция ОБСЕ "Хельсинки+50" проходит 31 июля и 1 августа в Хельсинки. Мероприятие проводится по инициативе Финляндии, не является консенсусным - то есть не считается официальным мероприятием ОБСЕ. Оно приурочено к 50-летию Заключительного акта 1975 года и собрало представителей всех 57 государств-участников, включая Россию. В центре внимания - укрепление международной безопасности и будущее организации.
https://ria.ru/20250731/otnosheniya-2032586102.html
https://ria.ru/20250716/turizm-2029354556.html
россия
финляндия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100318/01/1003180133_53:0:889:627_1920x0_80_0_0_6368d4e37637b053dd9c49cbff9f810b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, украина, максим буякевич, обсе
В мире, Россия, Финляндия, Украина, Максим Буякевич, ОБСЕ
Представитель России при ОБСЕ отметил антироссийскую риторику Финляндии

Буякевич: Финляндия сделала антироссийскую риторику лейтмотивом конференции ОБСЕ

© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ
Флаги с логотипом ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 31 июл - РИА Новости. Финляндия в ходе хельсинской конференции, посвященной юбилею ОБСЕ, сделала антироссийскую риторику лейтмотивом мероприятия, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Совершенно предсказуемо для нас финская сторона выстроила свои выступления в конфронтационном ключе, сосредоточившись на украинском конфликте и, как водится, обвинив Россию во всех мыслимых и немыслимых грехах - прежде всего в разрушении архитектуры европейской безопасности. Их видение будущего - это привлечение российского военно-политического руководства к ответственности за якобы совершенные военные преступления, компенсация якобы нанесенного Украине ущерба, возвращение якобы насильственно депортированных детей и перемещенных лиц и так далее по списку", - сказал Буякевич.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Президент Финляндии назвал условие установления отношений России и Европы
Вчера, 13:54
По его словам, этот мотив стал "рефреном финских выступлений". "Повторюсь - все это было ожидаемо и, очевидно, подводило к онлайн-выступлению (Владимира) Зеленского, в котором глава киевского режима акцентировал необходимость дальнейшей - предсказуемо - военной и всесторонней финансовой поддержки со стороны Запада. Дошло и до призыва конфисковать российские замороженные активы, мотивируя это тем, что якобы речь идет о коррупционных средствах, а значит, их следует передать Украине. В нынешней украинской внутриполитической ситуации подобные формулировки, мягко говоря, вызывают горькую усмешку", - добавил дипломат.
Тем не менее, по его словам, даже финны - "несмотря на ведро, мягко говоря, не родниковой воды", которое вылили на российскую сторону, не отрицали важность сохранения диалога в рамках ОБСЕ. "Именно поэтому мы и приехали, приняли участие в конференции по приглашению финской стороны. Да, не на высоком политическом уровне - что объяснимо: заданный конфронтационный тон изначально исключал такую возможность. Но приехали - значит, диалог, каким бы он ни был, сохраняется. И это, на наш взгляд, важно", - отметил Буякевич.
Собеседник агентства при этом добавил, что диалог в многостороннем формате пока востребован, и его необходимость признается. "Надолго ли - покажет время", - заключил он.
Конференция ОБСЕ "Хельсинки+50" проходит 31 июля и 1 августа в Хельсинки. Мероприятие проводится по инициативе Финляндии, не является консенсусным - то есть не считается официальным мероприятием ОБСЕ. Оно приурочено к 50-летию Заключительного акта 1975 года и собрало представителей всех 57 государств-участников, включая Россию. В центре внимания - укрепление международной безопасности и будущее организации.
Пустой пограничный переход Иматра между Финляндией и Россией - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Финляндии сообщили о бедственном положении на границе с Россией
16 июля, 02:24
 
В миреРоссияФинляндияУкраинаМаксим БуякевичОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала