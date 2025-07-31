https://ria.ru/20250731/finljandija-2032733180.html

Представитель России при ОБСЕ отметил антироссийскую риторику Финляндии

Представитель России при ОБСЕ отметил антироссийскую риторику Финляндии - РИА Новости, 01.08.2025

Представитель России при ОБСЕ отметил антироссийскую риторику Финляндии

Финляндия в ходе хельсинской конференции, посвященной юбилею ОБСЕ, сделала антироссийскую риторику лейтмотивом мероприятия, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 01.08.2025

2025-07-31T23:34:00+03:00

2025-07-31T23:34:00+03:00

2025-08-01T12:45:00+03:00

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ВЕНА, 31 июл - РИА Новости. Финляндия в ходе хельсинской конференции, посвященной юбилею ОБСЕ, сделала антироссийскую риторику лейтмотивом мероприятия, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. "Совершенно предсказуемо для нас финская сторона выстроила свои выступления в конфронтационном ключе, сосредоточившись на украинском конфликте и, как водится, обвинив Россию во всех мыслимых и немыслимых грехах - прежде всего в разрушении архитектуры европейской безопасности. Их видение будущего - это привлечение российского военно-политического руководства к ответственности за якобы совершенные военные преступления, компенсация якобы нанесенного Украине ущерба, возвращение якобы насильственно депортированных детей и перемещенных лиц и так далее по списку", - сказал Буякевич. По его словам, этот мотив стал "рефреном финских выступлений". "Повторюсь - все это было ожидаемо и, очевидно, подводило к онлайн-выступлению (Владимира) Зеленского, в котором глава киевского режима акцентировал необходимость дальнейшей - предсказуемо - военной и всесторонней финансовой поддержки со стороны Запада. Дошло и до призыва конфисковать российские замороженные активы, мотивируя это тем, что якобы речь идет о коррупционных средствах, а значит, их следует передать Украине. В нынешней украинской внутриполитической ситуации подобные формулировки, мягко говоря, вызывают горькую усмешку", - добавил дипломат. Тем не менее, по его словам, даже финны - "несмотря на ведро, мягко говоря, не родниковой воды", которое вылили на российскую сторону, не отрицали важность сохранения диалога в рамках ОБСЕ. "Именно поэтому мы и приехали, приняли участие в конференции по приглашению финской стороны. Да, не на высоком политическом уровне - что объяснимо: заданный конфронтационный тон изначально исключал такую возможность. Но приехали - значит, диалог, каким бы он ни был, сохраняется. И это, на наш взгляд, важно", - отметил Буякевич. Собеседник агентства при этом добавил, что диалог в многостороннем формате пока востребован, и его необходимость признается. "Надолго ли - покажет время", - заключил он. Конференция ОБСЕ "Хельсинки+50" проходит 31 июля и 1 августа в Хельсинки. Мероприятие проводится по инициативе Финляндии, не является консенсусным - то есть не считается официальным мероприятием ОБСЕ. Оно приурочено к 50-летию Заключительного акта 1975 года и собрало представителей всех 57 государств-участников, включая Россию. В центре внимания - укрепление международной безопасности и будущее организации.

https://ria.ru/20250731/otnosheniya-2032586102.html

https://ria.ru/20250716/turizm-2029354556.html

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в мире, россия, финляндия, украина, максим буякевич, обсе