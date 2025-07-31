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В Калифорнии вблизи базы ВМС США упал истребитель F-35C
В Калифорнии вблизи базы ВМС США упал истребитель F-35C - РИА Новости, 31.07.2025
В Калифорнии вблизи базы ВМС США упал истребитель F-35C
Истребитель F-35C потерпел крушение около авиабазы ВМС США Лемур в Калифорнии, пилот катапультировался и не получил травм, сообщила авиабаза. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T08:34:00+03:00
2025-07-31T08:34:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Истребитель F-35C потерпел крушение около авиабазы ВМС США Лемур в Калифорнии, пилот катапультировался и не получил травм, сообщила авиабаза. "Авиабаза ВМС США Лемур может подтвердить авиационный инцидент… истребитель F-35C… упал недалеко от авиабазы ВМС США Лемур. Мы можем подтвердить, что пилот успешно катапультировался и (находится - ред.) в безопасности. Пострадавших среди других военнослужащих нет", - говорится в заявлении, опубликованном на странице авиабазы в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Авиабаза ВМС США Лемур расположена примерно в 64 километрах к юго-западу от города Фресно в центральной части Калифорнии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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калифорния, россия, фресно, военно-морские силы сша, в мире
Калифорния, Россия, Фресно, Военно-морские силы США, В мире
В Калифорнии вблизи базы ВМС США упал истребитель F-35C
Истребитель F-35C упал около базы ВМС США в Калифорнии, пилот катапультировался