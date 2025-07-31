https://ria.ru/20250731/evropa-2032505061.html

Новый железный занавес в Европе построен Западом, заявил евродепутат

Новый железный занавес в Европе построен Западом, заявил евродепутат - РИА Новости, 31.07.2025

Новый железный занавес в Европе построен Западом, заявил евродепутат

Новый железный занавес в Европе построен Западом для дегуманизации образа России и оправдания враждебных действий в ее отношении, заявил РИА Новости евродепутат РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T07:07:00+03:00

2025-07-31T07:07:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Новый железный занавес в Европе построен Западом для дегуманизации образа России и оправдания враждебных действий в ее отношении, заявил РИА Новости евродепутат из Словакии Любош Блага. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил сожаление по поводу возвращения в Европу политики железного занавеса, делящего всех на Запад и Восток. При этом он подчеркнул, что будет стремиться к мирному сотрудничеству. "Новый железный занавес, к сожалению, сегодня является неопровержимой реальностью. Он был построен коллективным Западом в рамках долгосрочных усилий по уничтожению России. На первом этапе речь идет о том, чтобы прервать все отношения с другой стороной и максимально дегуманизировать ее, чтобы затем европейская общественность легче приняла безудержное вооружение и, в конечном итоге, полноценную военную агрессию, оправдываемую в духе Геббельса и изображаемую как неизбежную борьбу добра со злом", - полагает собеседник агентства. Как отметил Блага, главной движущей силой этого процесса выступает руководство ЕС. При этом он подчеркнул, что в Европарламенте еще есть голоса, выступающие за мирное сотрудничество с Москвой. "Наша деятельность вызвала довольно значительный положительный резонанс в европейской общественности. Из этого также видно, что жители европейских стран не желают вражды с Россией, а русофобская милитаристская "элита", которая находится у власти в ЕС, на самом деле не представляет волю большинства европейцев", - резюмировал он.

https://ria.ru/20241028/smi-1980415055.html

https://ria.ru/20250609/zanaves-2021639680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, европа, словакия, любош блага, роберт фицо, евросоюз, европарламент