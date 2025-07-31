https://ria.ru/20250731/evrokomissiya-2032646669.html

ЕК поддержала решение Рады по независимости антикоррупционных институтов

ЕК поддержала решение Рады по независимости антикоррупционных институтов - РИА Новости, 31.07.2025

ЕК поддержала решение Рады по независимости антикоррупционных институтов

Голосование в Верховной Раде по восстановлению независимости антикоррупционных институтов Украины – не конец процесса, борьба с коррупцией и обеспечение... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:15:00+03:00

2025-07-31T16:15:00+03:00

2025-07-31T16:15:00+03:00

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киев

владимир зеленский

руслан стефанчук

спиридон килинкаров

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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БРЮССЕЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Голосование в Верховной Раде по восстановлению независимости антикоррупционных институтов Украины – не конец процесса, борьба с коррупцией и обеспечение верховенства права должны стать постоянными усилиями Киева для возможности присоединиться в будущем к Евросоюзу, заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье. "Это еще не конец процесса. Вступление Украины в ЕС потребует постоянных усилий по обеспечению мощного потенциала для борьбы с коррупцией и соблюдения верховенства закона. Мы ожидаем, что Украина быстро выполнит эти обязательства и предпримет решительные шаги в области верховенства закона. Мы продолжаем внимательно следить", - сказал он. В Еврокомиссии также заявили, что они поддерживают решение по возвращению независимости антикоррупционных институтов, но "проверят тексты решений". "Рада восстановила ключевые гарантии, обеспечивающие независимость антикоррупционных органов. На наш взгляд, новое решение урегулирует ключевые проблемы независимости НАБУ и САП. Однако нам нужно будет проверить окончательный текст, поскольку он только что был принят", - пояснил он. Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что подписал принятый в четверг закон о возвращении независимости Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). В четверг Рада поддержала возвращение независимости двум этим ведомствам. Теперь закон должен подписать Владимир Зеленский. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".

https://ria.ru/20250731/zakon-2032633537.html

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, руслан стефанчук, спиридон килинкаров, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, еврокомиссия