ЕС не планирует замораживать финансирование Украины
ЕС не планирует замораживать финансирование Украины после решения Рады о НАБУ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Евросоюз не планирует замораживать какое-либо финансирование, предназначенное для Украины, после решения Верховной рады восстановить независимость антикоррупционных органов, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.
"Я могу подтвердить, что таких планов, как замораживание средств ЕС, нет. На данный момент важно то, что на Украине есть независимые антикоррупционные органы, и что Украина проводит реформы, необходимые для соблюдения верховенства закона", - ответил он на вопрос журналистов о том, планирует ли Евросоюз замораживать какое-либо финансирование.
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Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что подписал принятый в четверг закон о возвращении независимости Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). В четверг Рада поддержала возвращение независимости двум этим ведомствам.
Теперь закон должен подписать Владимир Зеленский.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".