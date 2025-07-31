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В Волгоградской области временно ограничили движение поездов
В Волгоградской области временно ограничили движение поездов - РИА Новости, 31.07.2025
В Волгоградской области временно ограничили движение поездов
Для ликвидации обломков БПЛА, расположенных на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:38:00+03:00
2025-07-31T07:38:00+03:00
2025-07-31T07:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоградская область
светлоярский район
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андрей бочаров
безопасность
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ВОЛГОГРАД, 31 июл - РИА Новости. Для ликвидации обломков БПЛА, расположенных на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района Волгоградской области, работают саперы, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации Волгоградской области. В четверг в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили ночью 32 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 11 над территорией Волгоградской области. "Для ликвидации обломков БПЛА, расположенных на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района, работают саперы. Повреждений путей не отмечено", - приводятся слова губернатора.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, светлоярский район, россия, андрей бочаров, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Светлоярский район, Россия, Андрей Бочаров, Безопасность
В Волгоградской области временно ограничили движение поездов
В районе станции Тингута в Волгоградской области ограничили движение поездов