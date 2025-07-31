https://ria.ru/20250731/dvizhenie-2032507935.html

В Волгоградской области временно ограничили движение поездов

В Волгоградской области временно ограничили движение поездов - РИА Новости, 31.07.2025

В Волгоградской области временно ограничили движение поездов

Для ликвидации обломков БПЛА, расположенных на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T07:38:00+03:00

2025-07-31T07:38:00+03:00

2025-07-31T07:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

волгоградская область

светлоярский район

россия

андрей бочаров

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144269/54/1442695409_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_6ac07729ab798d95d5ccbe782199fd48.jpg

ВОЛГОГРАД, 31 июл - РИА Новости. Для ликвидации обломков БПЛА, расположенных на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района Волгоградской области, работают саперы, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации Волгоградской области. В четверг в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили ночью 32 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 11 над территорией Волгоградской области. "Для ликвидации обломков БПЛА, расположенных на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района, работают саперы. Повреждений путей не отмечено", - приводятся слова губернатора.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волгоградская область

светлоярский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

волгоградская область, светлоярский район, россия, андрей бочаров, безопасность