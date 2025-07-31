https://ria.ru/20250731/dtp-2032731901.html
В Самарской области произошло смертельное ДТП
В Самарской области произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 31.07.2025
В Самарской области произошло смертельное ДТП
Три человека погибли при столкновении большегруза, внедорожника и легкового автомобиля в городе Чапаевске Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T23:22:00+03:00
2025-07-31T23:22:00+03:00
2025-07-31T23:22:00+03:00
происшествия
чапаевск
самарская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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САМАРА, 31 июл - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении большегруза, внедорожника и легкового автомобиля в городе Чапаевске Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по региону. "(Произошло - ред.) столкновение трех транспортных средств: большегруз, Mitsubishi Outlander, Lada Largus. По предварительным данным, на месте ДТП скончались три человека. Обстоятельства и количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении областного ГУМВД России. В ведомстве уточнили, что на место аварии в Чапаевске выехал замначальника регионального ГУМВД России, генерал-майор юстиции Алексей Зеленов, начальник управления Госавтоинспекции областного ГУМВД России Игорь Бобров и руководство территориального отдела полиции, сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20250730/dtp-2032477080.html
чапаевск
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происшествия, чапаевск, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Чапаевск, Самарская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Самарской области произошло смертельное ДТП
В Самарской области три человека погибли при столкновении трех автомобилей