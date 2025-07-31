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ПВО сбила три беспилотника над российскими регионами
ПВО сбила три беспилотника над российскими регионами - РИА Новости, 31.07.2025
ПВО сбила три беспилотника над российскими регионами
Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Чёрным морем, один - над Курской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T23:47:00+03:00
2025-07-31T23:47:00+03:00
2025-07-31T23:51:00+03:00
безопасность
россия
специальная военная операция на украине
черное море
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Чёрным морем, один - над Курской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ."Тридцать первого июля 2025 года в период с 18.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один - над акваторией Черного моря, один – над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032249589.html
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безопасность, россия, черное море, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Специальная военная операция на Украине, Черное море, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила три беспилотника над российскими регионами
МО: силы ПВО сбили три БПЛА над Черным морем, Курской и Белгородской областями