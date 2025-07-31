https://ria.ru/20250731/dron-2032734344.html

ПВО сбила три беспилотника над российскими регионами

ПВО сбила три беспилотника над российскими регионами - РИА Новости, 31.07.2025

ПВО сбила три беспилотника над российскими регионами

Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Чёрным морем, один - над Курской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T23:47:00+03:00

2025-07-31T23:47:00+03:00

2025-07-31T23:51:00+03:00

безопасность

россия

специальная военная операция на украине

черное море

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Чёрным морем, один - над Курской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ."Тридцать первого июля 2025 года в период с 18.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один - над акваторией Черного моря, один – над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032249589.html

россия

черное море

курская область

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безопасность, россия, черное море, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)