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ПВО сбила три беспилотника над российскими регионами - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:47 31.07.2025 (обновлено: 23:51 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/dron-2032734344.html
ПВО сбила три беспилотника над российскими регионами
ПВО сбила три беспилотника над российскими регионами - РИА Новости, 31.07.2025
ПВО сбила три беспилотника над российскими регионами
Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Чёрным морем, один - над Курской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T23:47:00+03:00
2025-07-31T23:51:00+03:00
безопасность
россия
специальная военная операция на украине
черное море
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Чёрным морем, один - над Курской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ."Тридцать первого июля 2025 года в период с 18.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один - над акваторией Черного моря, один – над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032249589.html
россия
черное море
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безопасность, россия, черное море, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Специальная военная операция на Украине, Черное море, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила три беспилотника над российскими регионами

МО: силы ПВО сбили три БПЛА над Черным морем, Курской и Белгородской областями

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Чёрным морем, один - над Курской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ.
"Тридцать первого июля 2025 года в период с 18.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один - над акваторией Черного моря, один – над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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30 июля, 00:38
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧерное мореКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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