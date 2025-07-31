https://ria.ru/20250731/dron-2032686355.html

ВСУ пытались дронами сдержать продвижение российских войск к Часову Яру

ВСУ пытались дронами сдержать продвижение российских войск к Часову Яру - РИА Новости, 31.07.2025

ВСУ пытались дронами сдержать продвижение российских войск к Часову Яру

Украинские войска пытались сдержать продвижение российских подразделений при помощи создания глубоко эшелонированной обороны с помощью БПЛА, идею которой... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T18:14:00+03:00

2025-07-31T18:14:00+03:00

2025-07-31T18:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вестер

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска пытались сдержать продвижение российских подразделений при помощи создания глубоко эшелонированной обороны с помощью БПЛА, идею которой предложил командир украинского подразделения БПЛА "Птицы Мадьяра", но данная тактика не дала украинским военным ожидаемого результата, сообщил РИА Новости заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Вестер". Ранее МО РФ заявило об освобождении Часова Яра, за который шли бои в Донбассе. "ВСУ пытались реализовать план глубоко эшелонированной обороны с помощью БПЛА, которую предлагал знаменитый "Мадьяр". Но у них ничего не получилось. Не помогли ни БПЛА, ни наемники", - рассказал РИА Новости "Вестер". Собеседник агентства отметил, что во время боев в самом городе украинское командование придавало к двум пехотным батальонам отдельный батальон БПЛА, который действовал только в интересах пехоты. Однако даже такая тактика не смогла помочь ВСУ удержать город. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html

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Кадры уничтожения дрона ВСУ во время освобождения Часова Яра в ДНР Российские десантники смогли нарушить воздушную логистику ВСУ в битве за Часов Яр, заявил РИА Новости оператор БПЛА 98-й дивизии ВДВ с позывным "Тони". Было тяжело брать Часов Яр, особенно поначалу, когда было такое кошмарное количество "Баб Яг"… мы нашли этим дронам противодействие. Начали их сбивать, начали ломать планы ВСУ. По словам бойца, благодаря тому, что российские войска начали уничтожать тяжёлые гексакоптеры типа "Баба Яга", у ВСУ началась паника - "их любимое оружие перестало работать". Сейчас у них наше противодействие вызывает истерику и паранойю. Они поняли, что это слишком дорогая затея, потому что "Баба Яга" стала летать в одну сторону… Очень много мест бойцы ВСУ покинули благодаря тому, что "Баба Яга" туда уже не может пролететь, потому что мы ее ждем Об освобождении Часова Яра в ДНР Минобороны России сообщало сегодня. 2025-07-31T18:14 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, донбасс, россия, часов яр, вестер, вооруженные силы украины