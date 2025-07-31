https://ria.ru/20250731/dron-2032562075.html

Средства ПВО сбили 169 украинских дронов за сутки

Средства ПВО сбили 169 украинских дронов за сутки - РИА Новости, 31.07.2025

Средства ПВО сбили 169 украинских дронов за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 169 украинских беспилотников, ВС РФ поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения противника,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:34:00+03:00

2025-07-31T12:34:00+03:00

2025-07-31T12:34:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 169 украинских беспилотников, ВС РФ поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения противника, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Средствами противовоздушной обороны сбиты 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны добавили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 147 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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