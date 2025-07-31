https://ria.ru/20250731/dobrodeev-2032637822.html

"Леста" продолжит развивать проекты "Мир танков" и "Мир кораблей"

"Леста" продолжит развивать проекты "Мир танков" и "Мир кораблей" - РИА Новости, 31.07.2025

"Леста" продолжит развивать проекты "Мир танков" и "Мир кораблей"

Игровая студия "Леста" продолжит развивать популярные онлайн-игры "Мир танков" и "Мир кораблей", заявил РИА Новости новый глава управляющей студией компании... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:43:00+03:00

2025-07-31T15:43:00+03:00

2025-07-31T16:18:00+03:00

леста

борис добродеев

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

москва

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Игровая студия "Леста" продолжит развивать популярные онлайн-игры "Мир танков" и "Мир кораблей", заявил РИА Новости новый глава управляющей студией компании Борис Добродеев."Будем расти и развиваться. Активно нанимать. Много планов и идей для роста. "Танки" и "Корабли" живы и будут жить. Игрокам ничего не угрожает", — сказал он.В начале июня Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к владельцу "Лесты" Малику Хатажаеву и собственнику Wargaming.net Виктору Кислому. Надзорное ведомство требовало запретить их работу за "осуществление экстремистской деятельности" и обратить 100 процентов долей ООО "Леста", "Леста Геймс Эдженси" и "Леста Геймс Москва" в доход государства.В середине того же месяца компании перешли в собственность Росимущества. Согласно данным ЕГРЮЛ, управляет ими АО "Айти Технологии", которое с 31 июля возглавил Добродеев — бывший гендиректор VK.В 2022 году компания Wargaming ушла из России и Белоруссии и, по данным СМИ, передала игровой бизнес "Лесте" под местное управление.

https://ria.ru/20250603/lesta-2020721023.html

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леста, борис добродеев, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), москва