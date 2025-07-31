https://ria.ru/20250731/dobrodeev-2032637822.html
"Леста" продолжит развивать проекты "Мир танков" и "Мир кораблей"
"Леста" продолжит развивать проекты "Мир танков" и "Мир кораблей" - РИА Новости, 31.07.2025
"Леста" продолжит развивать проекты "Мир танков" и "Мир кораблей"
Игровая студия "Леста" продолжит развивать популярные онлайн-игры "Мир танков" и "Мир кораблей", заявил РИА Новости новый глава управляющей студией компании... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:43:00+03:00
2025-07-31T15:43:00+03:00
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леста
борис добродеев
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Игровая студия "Леста" продолжит развивать популярные онлайн-игры "Мир танков" и "Мир кораблей", заявил РИА Новости новый глава управляющей студией компании Борис Добродеев."Будем расти и развиваться. Активно нанимать. Много планов и идей для роста. "Танки" и "Корабли" живы и будут жить. Игрокам ничего не угрожает", — сказал он.В начале июня Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к владельцу "Лесты" Малику Хатажаеву и собственнику Wargaming.net Виктору Кислому. Надзорное ведомство требовало запретить их работу за "осуществление экстремистской деятельности" и обратить 100 процентов долей ООО "Леста", "Леста Геймс Эдженси" и "Леста Геймс Москва" в доход государства.В середине того же месяца компании перешли в собственность Росимущества. Согласно данным ЕГРЮЛ, управляет ими АО "Айти Технологии", которое с 31 июля возглавил Добродеев — бывший гендиректор VK.В 2022 году компания Wargaming ушла из России и Белоруссии и, по данным СМИ, передала игровой бизнес "Лесте" под местное управление.
https://ria.ru/20250603/lesta-2020721023.html
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леста, борис добродеев, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), москва
Леста, Борис Добродеев, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Москва
"Леста" продолжит развивать проекты "Мир танков" и "Мир кораблей"
Добродеев: студия "Леста" будет развивать "Мир танков" и "Мир кораблей"