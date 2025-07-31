Рейтинг@Mail.ru
"Леста" продолжит развивать проекты "Мир танков" и "Мир кораблей" - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 31.07.2025 (обновлено: 16:18 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/dobrodeev-2032637822.html
"Леста" продолжит развивать проекты "Мир танков" и "Мир кораблей"
"Леста" продолжит развивать проекты "Мир танков" и "Мир кораблей" - РИА Новости, 31.07.2025
"Леста" продолжит развивать проекты "Мир танков" и "Мир кораблей"
Игровая студия "Леста" продолжит развивать популярные онлайн-игры "Мир танков" и "Мир кораблей", заявил РИА Новости новый глава управляющей студией компании... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:43:00+03:00
2025-07-31T16:18:00+03:00
леста
борис добродеев
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032633343_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_3725d819976b63568a725bc0e907fecc.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Игровая студия "Леста" продолжит развивать популярные онлайн-игры "Мир танков" и "Мир кораблей", заявил РИА Новости новый глава управляющей студией компании Борис Добродеев."Будем расти и развиваться. Активно нанимать. Много планов и идей для роста. "Танки" и "Корабли" живы и будут жить. Игрокам ничего не угрожает", — сказал он.В начале июня Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к владельцу "Лесты" Малику Хатажаеву и собственнику Wargaming.net Виктору Кислому. Надзорное ведомство требовало запретить их работу за "осуществление экстремистской деятельности" и обратить 100 процентов долей ООО "Леста", "Леста Геймс Эдженси" и "Леста Геймс Москва" в доход государства.В середине того же месяца компании перешли в собственность Росимущества. Согласно данным ЕГРЮЛ, управляет ими АО "Айти Технологии", которое с 31 июля возглавил Добродеев — бывший гендиректор VK.В 2022 году компания Wargaming ушла из России и Белоруссии и, по данным СМИ, передала игровой бизнес "Лесте" под местное управление.
https://ria.ru/20250603/lesta-2020721023.html
https://ria.ru/20250517/gosduma-2017516883.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032633343_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d1024b30d469f9f967961f1fbb8ba826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
леста, борис добродеев, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), москва
Леста, Борис Добродеев, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Москва
"Леста" продолжит развивать проекты "Мир танков" и "Мир кораблей"

Добродеев: студия "Леста" будет развивать "Мир танков" и "Мир кораблей"

© РИА Новости / пресс-служба Mail.ru Group | Перейти в медиабанкБорис Добродеев
Борис Добродеев - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / пресс-служба Mail.ru Group
Перейти в медиабанк
Борис Добродеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Игровая студия "Леста" продолжит развивать популярные онлайн-игры "Мир танков" и "Мир кораблей", заявил РИА Новости новый глава управляющей студией компании Борис Добродеев.
"Будем расти и развиваться. Активно нанимать. Много планов и идей для роста. "Танки" и "Корабли" живы и будут жить. Игрокам ничего не угрожает", — сказал он.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Двух бенефициаров лишили прав на группу компаний "Леста", сообщил источник
3 июня, 17:56

"Леста Игры" (ранее Lesta Games) — российская компания, специализирующаяся на разработке игр. В ее портфеле — "Мир танков", "Мир кораблей", Tanks Blitz и Royal Quest.

В начале июня Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к владельцу "Лесты" Малику Хатажаеву и собственнику Wargaming.net Виктору Кислому. Надзорное ведомство требовало запретить их работу за "осуществление экстремистской деятельности" и обратить 100 процентов долей ООО "Леста", "Леста Геймс Эдженси" и "Леста Геймс Москва" в доход государства.
В середине того же месяца компании перешли в собственность Росимущества. Согласно данным ЕГРЮЛ, управляет ими АО "Айти Технологии", которое с 31 июля возглавил Добродеев — бывший гендиректор VK.
В 2022 году компания Wargaming ушла из России и Белоруссии и, по данным СМИ, передала игровой бизнес "Лесте" под местное управление.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Госдуме рассказали, когда могут принять проект о регулировании видеоигр
17 мая, 01:24
 
ЛестаБорис ДобродеевФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала