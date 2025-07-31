Рейтинг@Mail.ru
Житель ДНР пострадал в результате наезда спецтехники на опасный предмет - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:52 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/dnr-2032734620.html
Житель ДНР пострадал в результате наезда спецтехники на опасный предмет
Житель ДНР пострадал в результате наезда спецтехники на опасный предмет - РИА Новости, 31.07.2025
Житель ДНР пострадал в результате наезда спецтехники на опасный предмет
Мирный житель ДНР пострадал во время проведения дорожных работ на дороге Макеевка - Ясиноватая в результате наезда спецтехники на взрывоопасный предмет,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T23:52:00+03:00
2025-07-31T23:52:00+03:00
происшествия
донецкая народная республика
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811214959_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8bcbf61443f33cc5af5e2543a6f58717.jpg
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель ДНР пострадал во время проведения дорожных работ на дороге Макеевка - Ясиноватая в результате наезда спецтехники на взрывоопасный предмет, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил о трех пострадавших в результате украинской вооруженной агрессии в ДНР в четверг. "По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 31 июля по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Автодорога "Макеевка - Ясиноватая": - во время проведения дорожных работ на объездной автодороге "Макеевка - Ясиноватая" в результате наезда спецтехники на взрывоопасный предмет пострадал мужчина 1988 года рождения", - говорится в Telegram-канале управления.
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811214959_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b95566f8c35af459b0ae0e01bf80f240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецкая народная республика, денис пушилин
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Житель ДНР пострадал в результате наезда спецтехники на опасный предмет

Житель ДНР пострадал при наезде спецтехники на взрывоопасный предмет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг ДНР
Флаг ДНР - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель ДНР пострадал во время проведения дорожных работ на дороге Макеевка - Ясиноватая в результате наезда спецтехники на взрывоопасный предмет, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил о трех пострадавших в результате украинской вооруженной агрессии в ДНР в четверг.
"По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 31 июля по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Автодорога "Макеевка - Ясиноватая": - во время проведения дорожных работ на объездной автодороге "Макеевка - Ясиноватая" в результате наезда спецтехники на взрывоопасный предмет пострадал мужчина 1988 года рождения", - говорится в Telegram-канале управления.
 
ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала