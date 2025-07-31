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Житель ДНР пострадал в результате наезда спецтехники на опасный предмет
Житель ДНР пострадал в результате наезда спецтехники на опасный предмет - РИА Новости, 31.07.2025
Житель ДНР пострадал в результате наезда спецтехники на опасный предмет
Мирный житель ДНР пострадал во время проведения дорожных работ на дороге Макеевка - Ясиноватая в результате наезда спецтехники на взрывоопасный предмет,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T23:52:00+03:00
2025-07-31T23:52:00+03:00
2025-07-31T23:52:00+03:00
происшествия
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель ДНР пострадал во время проведения дорожных работ на дороге Макеевка - Ясиноватая в результате наезда спецтехники на взрывоопасный предмет, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил о трех пострадавших в результате украинской вооруженной агрессии в ДНР в четверг. "По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 31 июля по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Автодорога "Макеевка - Ясиноватая": - во время проведения дорожных работ на объездной автодороге "Макеевка - Ясиноватая" в результате наезда спецтехники на взрывоопасный предмет пострадал мужчина 1988 года рождения", - говорится в Telegram-канале управления.
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, денис пушилин
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Житель ДНР пострадал в результате наезда спецтехники на опасный предмет
Житель ДНР пострадал при наезде спецтехники на взрывоопасный предмет