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Житель ДНР пострадал в результате наезда спецтехники на опасный предмет

Житель ДНР пострадал в результате наезда спецтехники на опасный предмет - РИА Новости, 31.07.2025

Житель ДНР пострадал в результате наезда спецтехники на опасный предмет

Мирный житель ДНР пострадал во время проведения дорожных работ на дороге Макеевка - Ясиноватая в результате наезда спецтехники на взрывоопасный предмет,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T23:52:00+03:00

2025-07-31T23:52:00+03:00

2025-07-31T23:52:00+03:00

происшествия

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель ДНР пострадал во время проведения дорожных работ на дороге Макеевка - Ясиноватая в результате наезда спецтехники на взрывоопасный предмет, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил о трех пострадавших в результате украинской вооруженной агрессии в ДНР в четверг. "По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 31 июля по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Автодорога "Макеевка - Ясиноватая": - во время проведения дорожных работ на объездной автодороге "Макеевка - Ясиноватая" в результате наезда спецтехники на взрывоопасный предмет пострадал мужчина 1988 года рождения", - говорится в Telegram-канале управления.

донецкая народная республика

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2025

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происшествия, донецкая народная республика, денис пушилин