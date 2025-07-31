https://ria.ru/20250731/dnr-2032564209.html
Минобороны рассказало об освобождении Часова Яра в ДНР
Минобороны рассказало об освобождении Часова Яра в ДНР - РИА Новости, 31.07.2025
Минобороны рассказало об освобождении Часова Яра в ДНР
Минобороны раскрыло детали взятия под контроль ВС России Часова Яра в ДНР. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:43:00+03:00
2025-07-31T12:43:00+03:00
2025-07-31T13:58:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Минобороны раскрыло детали взятия под контроль ВС России Часова Яра в ДНР.Как сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский, ВСУ потеряли в Часовом Яре десятки тысяч военных.На Часовоярское направление и на Красноармейское направление было переброшено самое большое и самое боеспособное подразделение ВСУ, которое находилось на Запорожском направлении. И оно было тоже перемолото", — сказал он в эфире Первого канала.Сейчас операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах. Штурмовики уничтожают их FPV-дронами и ударами артиллерии, рассказал РИА Новости начальник разведки с позывным Тэпа.По оценке силовых структур, в освобожденном городе могут оставаться мирные жители, появится возможность их эвакуировать. Там также отметили ключевое значение его освобождения для дальнейшего продвижения российских подразделений: оно привело к падению обороны противника на Константиновском направлении. Помимо этого, снизится число обстрелов Артемовска, поскольку ВСУ использовали высоты для размещения ретрансляторов и последующих ударов по путям снабжения ВС России.Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что из разных источников поступает информация о преступлениях ВСУ против мирных жителей города. Факты зверств ВСУ передадут международным правозащитникам, пообещала она.Об освобождении Часова Яра стало известно утром в четверг. Минобороны сообщило, что его взяли под контроль подразделения Южной группировки войск при наступлении на Краматорско-Дружковском направлении.
https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html
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Минобороны России показало видео из освобожденного Часова Яра
За время проведения операции от противника было зачищено более 4200 зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военных.
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2025-07-31T12:43
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"Выявляем, вычисляем": добровольцы "Востока" уничтожают остатки пехоты ВСУ в лесополосах у Часова Яра
Военнослужащие штурмовой бригады "Восток" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки, выявляют и уничтожают остатки пехоты ВСУ в лесополосах в районе Часова Яра в ДНР.
Об этом РИА Новости рассказал начальник разведки бригады с позывным "Тэпа".
Сегодня Минобороны сообщило об освобождении Часова Яра.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Минобороны раскрыло детали взятия под контроль ВС России Часова Яра в ДНР.
- За время освобождения города были зачищены более 4200 зданий.
- Из Часова Яра вывели 65 мирных жителей.
- Российские бойцы взяли в плен около 50 украинских военнослужащих.
- Противник потерял более 30 гаубиц и 70 расчетов БПЛА.
- Десантники прошли более 20 километров под непрерывным огнем артиллерии и дронов ВСУ.
- В операции участвовали военнослужащие из Иваново, Костромы и Ярославля.
Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
Как сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский, ВСУ потеряли в Часовом Яре десятки тысяч военных.
«
На Часовоярское направление и на Красноармейское направление было переброшено самое большое и самое боеспособное подразделение ВСУ
, которое находилось на Запорожском направлении. И оно было тоже перемолото", — сказал он в эфире Первого канала
.
Сейчас операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах. Штурмовики уничтожают их FPV-дронами и ударами артиллерии, рассказал РИА Новости начальник разведки с позывным Тэпа.
По оценке силовых структур, в освобожденном городе могут оставаться мирные жители, появится возможность их эвакуировать. Там также отметили ключевое значение его освобождения для дальнейшего продвижения российских подразделений: оно привело к падению обороны противника на Константиновском направлении. Помимо этого, снизится число обстрелов Артемовска, поскольку ВСУ использовали высоты для размещения ретрансляторов и последующих ударов по путям снабжения ВС России.
Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что из разных источников поступает информация о преступлениях ВСУ против мирных жителей города. Факты зверств ВСУ передадут международным правозащитникам, пообещала она.
Об освобождении Часова Яра стало известно утром в четверг. Минобороны сообщило, что его взяли под контроль подразделения Южной группировки войск при наступлении на Краматорско-Дружковском направлении.