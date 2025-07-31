https://ria.ru/20250731/dnr-2032564209.html

Минобороны рассказало об освобождении Часова Яра в ДНР

Минобороны рассказало об освобождении Часова Яра в ДНР - РИА Новости, 31.07.2025

Минобороны рассказало об освобождении Часова Яра в ДНР

Минобороны раскрыло детали взятия под контроль ВС России Часова Яра в ДНР. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:43:00+03:00

2025-07-31T12:43:00+03:00

2025-07-31T13:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Минобороны раскрыло детали взятия под контроль ВС России Часова Яра в ДНР.Как сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский, ВСУ потеряли в Часовом Яре десятки тысяч военных.На Часовоярское направление и на Красноармейское направление было переброшено самое большое и самое боеспособное подразделение ВСУ, которое находилось на Запорожском направлении. И оно было тоже перемолото", — сказал он в эфире Первого канала.Сейчас операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах. Штурмовики уничтожают их FPV-дронами и ударами артиллерии, рассказал РИА Новости начальник разведки с позывным Тэпа.По оценке силовых структур, в освобожденном городе могут оставаться мирные жители, появится возможность их эвакуировать. Там также отметили ключевое значение его освобождения для дальнейшего продвижения российских подразделений: оно привело к падению обороны противника на Константиновском направлении. Помимо этого, снизится число обстрелов Артемовска, поскольку ВСУ использовали высоты для размещения ретрансляторов и последующих ударов по путям снабжения ВС России.Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что из разных источников поступает информация о преступлениях ВСУ против мирных жителей города. Факты зверств ВСУ передадут международным правозащитникам, пообещала она.Об освобождении Часова Яра стало известно утром в четверг. Минобороны сообщило, что его взяли под контроль подразделения Южной группировки войск при наступлении на Краматорско-Дружковском направлении.

https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Минобороны России показало видео из освобожденного Часова Яра За время проведения операции от противника было зачищено более 4200 зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военных. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-31T12:43 true PT1M48S

"Выявляем, вычисляем": добровольцы "Востока" уничтожают остатки пехоты ВСУ в лесополосах у Часова Яра Военнослужащие штурмовой бригады "Восток" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки, выявляют и уничтожают остатки пехоты ВСУ в лесополосах в районе Часова Яра в ДНР. Об этом РИА Новости рассказал начальник разведки бригады с позывным "Тэпа". Сегодня Минобороны сообщило об освобождении Часова Яра. 2025-07-31T12:43 true PT3M03S

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины