https://ria.ru/20250731/dnr-2032531347.html

На Западе раскрыли, что ждет Украину после потери Часова Яра

На Западе раскрыли, что ждет Украину после потери Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025

На Западе раскрыли, что ждет Украину после потери Часова Яра

Освобождение города Часов Яр позволит российским военным усилить продвижение, пишет Reuters. РИА Новости, 31.07.2025

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Освобождение города Часов Яр позволит российским военным усилить продвижение, пишет Reuters. "Если информация подтвердится, то это станет значительным успехом для российских войск и позволит им продвинуться к ключевым городам-крепостям в Донецкой области, включая Константиновку, Славянск и Краматорск", — говорится в публикации.Начальник разведки с позывным Тэпа заявил РИА Новости, что российские военные с помощью беспилотников выявляют остатки ВСУ в лесополосах, а штурмовики уничтожают их.Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

https://ria.ru/20250731/tramp-2032517990.html

https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html

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