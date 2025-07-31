Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что ждет Украину после потери Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 31.07.2025 (обновлено: 11:22 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/dnr-2032531347.html
На Западе раскрыли, что ждет Украину после потери Часова Яра
На Западе раскрыли, что ждет Украину после потери Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025
На Западе раскрыли, что ждет Украину после потери Часова Яра
Освобождение города Часов Яр позволит российским военным усилить продвижение, пишет Reuters. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T10:52:00+03:00
2025-07-31T11:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
часов яр
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018115721_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_69844336b0e8c184ed60f555e49912d4.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Освобождение города Часов Яр позволит российским военным усилить продвижение, пишет Reuters. "Если информация подтвердится, то это станет значительным успехом для российских войск и позволит им продвинуться к ключевым городам-крепостям в Донецкой области, включая Константиновку, Славянск и Краматорск", — говорится в публикации.Начальник разведки с позывным Тэпа заявил РИА Новости, что российские военные с помощью беспилотников выявляют остатки ВСУ в лесополосах, а штурмовики уничтожают их.Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
https://ria.ru/20250731/tramp-2032517990.html
https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html
украина
часов яр
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018115721_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_96684b730d67eac3fffbd6724e9341a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, часов яр, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Часов Яр, Россия
На Западе раскрыли, что ждет Украину после потери Часова Яра

Reuters: освобождение Часова Яра в ДНР позволит ВС РФ усилить продвижение

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка"
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Освобождение города Часов Яр позволит российским военным усилить продвижение, пишет Reuters.
"Если информация подтвердится, то это станет значительным успехом для российских войск и позволит им продвинуться к ключевым городам-крепостям в Донецкой области, включая Константиновку, Славянск и Краматорск", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Трампа серьезно предупредили после выпада в адрес России
09:34
Начальник разведки с позывным Тэпа заявил РИА Новости, что российские военные с помощью беспилотников выявляют остатки ВСУ в лесополосах, а штурмовики уничтожают их.
Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
10:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧасов ЯрРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала