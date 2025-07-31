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В МИД призвали устранить раздражители в отношениях России и США - РИА Новости, 31.07.2025
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07:08 31.07.2025 (обновлено: 07:09 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/diplomatiya-2032505235.html
В МИД призвали устранить раздражители в отношениях России и США
В МИД призвали устранить раздражители в отношениях России и США - РИА Новости, 31.07.2025
В МИД призвали устранить раздражители в отношениях России и США
"Раздражители" в отношениях РФ и США должны быть устранены в первую очередь американской стороной, а вопросы о новом раунде переговоров на эту тему... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:08:00+03:00
2025-07-31T07:09:00+03:00
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ООН, 31 июл - РИА Новости. "Раздражители" в отношениях РФ и США должны быть устранены в первую очередь американской стороной, а вопросы о новом раунде переговоров на эту тему "преждевременны", заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Я считаю, что конкретные вопросы, где и как проводить такие консультации, сейчас преждевременны. Главное другое. Главное, что мы считаем, что те раздражители, о которых вы упомянули, конечно, должны быть устранены. Но в первую очередь, они должны быть устранены американской стороной, потому что не мы были инициаторами столь печального состояния дел двусторонних отношений", - сказал Вершинин российским журналистам. Он отметил, что РФ - сторонник "нормального, хорошего, взаимоуважительного развития отношений со всеми странами мира, включая США". Новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета, Москве не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
https://ria.ru/20250730/sanktsii--2032262759.html
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в мире, россия, сша, москва, сергей вершинин, сергей рябков
В мире, Россия, США, Москва, Сергей Вершинин, Сергей Рябков
В МИД призвали устранить раздражители в отношениях России и США

Замглавы МИД Вершинин: раздражители в отношениях России и США надо устранить

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ООН, 31 июл - РИА Новости. "Раздражители" в отношениях РФ и США должны быть устранены в первую очередь американской стороной, а вопросы о новом раунде переговоров на эту тему "преждевременны", заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Я считаю, что конкретные вопросы, где и как проводить такие консультации, сейчас преждевременны. Главное другое. Главное, что мы считаем, что те раздражители, о которых вы упомянули, конечно, должны быть устранены. Но в первую очередь, они должны быть устранены американской стороной, потому что не мы были инициаторами столь печального состояния дел двусторонних отношений", - сказал Вершинин российским журналистам.
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Он отметил, что РФ - сторонник "нормального, хорошего, взаимоуважительного развития отношений со всеми странами мира, включая США".
Новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета, Москве не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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