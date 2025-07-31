https://ria.ru/20250731/desantniki-2032652248.html

Бойцы ВДВ рассказали, как нарушили воздушную логистику ВСУ в Часовом Яре

Бойцы ВДВ рассказали, как нарушили воздушную логистику ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 31.07.2025

Бойцы ВДВ рассказали, как нарушили воздушную логистику ВСУ в Часовом Яре

Российские десантники смогли нарушить воздушную логистику ВСУ в битве за Часов Яр, украинские военные стали намного реже использовать тяжёлые гексакоптеры типа... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:30:00+03:00

2025-07-31T16:30:00+03:00

2025-07-31T16:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

часов яр

артемовск (донецкая область)

донбасс

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Российские десантники смогли нарушить воздушную логистику ВСУ в битве за Часов Яр, украинские военные стали намного реже использовать тяжёлые гексакоптеры типа "Баба Яга", заявил РИА Новости оператор БПЛА 98-й дивизии ВДВ с позывным "Тони". "Было тяжело брать Часов Яр, особенно поначалу, когда было такое кошмарное количество "Баб Яг". Когда они летали днем и ночью, не давали штурмовым группам продвигаться. Слава богу, мы нашли этим дронам противодействие. Начали их сбивать, начали ломать планы ВСУ. Нарушаем доставки провизии, планы по их минированию, по их сбросам, по атакам на наших бойцов. Да, это была сложная, нетривиальная работа", - рассказал "Тони". Только его расчет FPV-дронов уничтожил с марта более 150 тяжёлых дронов ВСУ. Десантники вели прицельную охоту за дорогими украинскими дронами, эта долгая и методичная работа дала результат - битва за воздушную логистику была выиграна, отметил собеседник. "Благодаря тому, что мы начали уничтожать их "Бабы Яги", у них началась небольшая паника. Их любимое оружие перестало работать. Гроза, так скажем, неба оказалась не такой уж грозой, а вполне себе легко взрывающейся в воздухе целью. Они перестали уже зависать надолго. То есть, если раньше она могла себе позволить подлететь, пять минут выцеливать, делать точечные продуктовые сбросы для пехоты, то позже им удавалось только руку высунуть из окошечка и забрать посылку. Сейчас у них такой роскоши нету. Сейчас у них наше противодействие вызывает истерику и паранойю. Они поняли, что это слишком дорогая затея, потому что "Баба Яга" стала летать в одну сторону. Так как это достаточно дорогая игрушка, естественно, они начали их беречь", - сообщил "Тони". С его слов, под конец битвы ВСУ не смогли сбрасывать тяжелые мины с гексакоптеров и поражать подвалы. "Так, "Баба Яга" один раз куда-нибудь ляпнула - и все, и убежала. То же самое с минированием, то же самое с доставкой провизии. Очень много мест бойцы ВСУ покинули благодаря тому, что "Баба Яга" туда уже не может пролететь, потому что мы ее ждем", - заявил "Тони". Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250731/osvobozhdenie-2032581684.html

часов яр

артемовск (донецкая область)

донбасс

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Кадры уничтожения дрона ВСУ во время освобождения Часова Яра в ДНР Российские десантники смогли нарушить воздушную логистику ВСУ в битве за Часов Яр, заявил РИА Новости оператор БПЛА 98-й дивизии ВДВ с позывным "Тони". Было тяжело брать Часов Яр, особенно поначалу, когда было такое кошмарное количество "Баб Яг"… мы нашли этим дронам противодействие. Начали их сбивать, начали ломать планы ВСУ. По словам бойца, благодаря тому, что российские войска начали уничтожать тяжёлые гексакоптеры типа "Баба Яга", у ВСУ началась паника - "их любимое оружие перестало работать". Сейчас у них наше противодействие вызывает истерику и паранойю. Они поняли, что это слишком дорогая затея, потому что "Баба Яга" стала летать в одну сторону… Очень много мест бойцы ВСУ покинули благодаря тому, что "Баба Яга" туда уже не может пролететь, потому что мы ее ждем Об освобождении Часова Яра в ДНР Минобороны России сообщало сегодня. 2025-07-31T16:30 true PT0M23S

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безопасность, часов яр, артемовск (донецкая область), донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии