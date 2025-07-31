Рейтинг@Mail.ru
Умер нидерландский медиаменеджер Дерк Сауэр - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/derk-2032713814.html
Умер нидерландский медиаменеджер Дерк Сауэр
Умер нидерландский медиаменеджер Дерк Сауэр - РИА Новости, 31.07.2025
Умер нидерландский медиаменеджер Дерк Сауэр
Нидерландский медиаменеджер, основатель холдинга Independent Media и директор канала в Нидерландах, через который ведет вещание "Дождь"*, Дерк Сауэр скончался в РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T20:17:00+03:00
2025-07-31T20:17:00+03:00
нидерланды
дерк сауэр
россия
греция
рбк (медиагруппа)
cosmopolitan
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032698236_0:130:2869:1744_1920x0_80_0_0_20afc0f2884b6b5b69745ba003a3e33c.jpg
ГААГА, 31 июл - РИА Новости. Нидерландский медиаменеджер, основатель холдинга Independent Media и директор канала в Нидерландах, через который ведет вещание "Дождь"*, Дерк Сауэр скончался в возрасте 72 лет, сообщила газета Parool. По данным издания, месяц назад во время отдыха в Греции медиамагнат получил серьёзные травмы в результате крушения парусной лодки. Впоследствии он проходил лечение в больницах Афин и Амстердама, однако оно не дало результатов. Сауэр скончался в четверг в своём загородном доме в нидерландской провинции Зеландия. Ему было 72 года. Сауэр переехал в Москву в конце 1989 года. Вместе со своим деловым партнером он основал в 1992 году издание Independent Media, которое запустило выпуск российских версий нескольких международных журналов, включая Cosmopolitan, FHM, Playboy и Harper's Bazaar. Они также основали русскоязычную газету "Ведомости" и англоязычную газету Moscow Times**. С ноября 2012 по август 2015 года нидерландский медиаменеджер руководил российским холдингом РБК. В марте 2022 года из-за российской спецоперации на Украине Сауэр переехал обратно в Нидерланды. С декабря 2022 года Сауэр официально числился директором канала, зарегистрированного в Нидерландах как TVR Studios B.V., через которое в Европе ведет вещание телеканал "Дождь"*.* Внесен в список иноагентов в РФ.** Признана в РФ СМИ-иноагентом.
нидерланды
россия
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032698236_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_0cdbee32b885404209e444f2cd96020f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нидерланды, дерк сауэр, россия, греция, рбк (медиагруппа), cosmopolitan
Нидерланды, Дерк Сауэр, Россия, Греция, РБК (медиагруппа), Cosmopolitan
Умер нидерландский медиаменеджер Дерк Сауэр

Нидерландский медиаменеджер Дерк Сауэр умер в возрасте 72 лет

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкДерк Сауэр
Дерк Сауэр - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Дерк Сауэр. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 31 июл - РИА Новости. Нидерландский медиаменеджер, основатель холдинга Independent Media и директор канала в Нидерландах, через который ведет вещание "Дождь"*, Дерк Сауэр скончался в возрасте 72 лет, сообщила газета Parool.
По данным издания, месяц назад во время отдыха в Греции медиамагнат получил серьёзные травмы в результате крушения парусной лодки.
Впоследствии он проходил лечение в больницах Афин и Амстердама, однако оно не дало результатов.
Сауэр скончался в четверг в своём загородном доме в нидерландской провинции Зеландия. Ему было 72 года.
Сауэр переехал в Москву в конце 1989 года. Вместе со своим деловым партнером он основал в 1992 году издание Independent Media, которое запустило выпуск российских версий нескольких международных журналов, включая Cosmopolitan, FHM, Playboy и Harper's Bazaar. Они также основали русскоязычную газету "Ведомости" и англоязычную газету Moscow Times**.
С ноября 2012 по август 2015 года нидерландский медиаменеджер руководил российским холдингом РБК.
В марте 2022 года из-за российской спецоперации на Украине Сауэр переехал обратно в Нидерланды.
С декабря 2022 года Сауэр официально числился директором канала, зарегистрированного в Нидерландах как TVR Studios B.V., через которое в Европе ведет вещание телеканал "Дождь"*.
* Внесен в список иноагентов в РФ.
** Признана в РФ СМИ-иноагентом.
 
НидерландыДерк СауэрРоссияГрецияРБК (медиагруппа)Cosmopolitan
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала