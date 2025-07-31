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Умер нидерландский медиаменеджер Дерк Сауэр

Умер нидерландский медиаменеджер Дерк Сауэр - РИА Новости, 31.07.2025

Умер нидерландский медиаменеджер Дерк Сауэр

Нидерландский медиаменеджер, основатель холдинга Independent Media и директор канала в Нидерландах, через который ведет вещание "Дождь"*, Дерк Сауэр скончался в РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T20:17:00+03:00

2025-07-31T20:17:00+03:00

2025-07-31T20:17:00+03:00

нидерланды

дерк сауэр

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рбк (медиагруппа)

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ГААГА, 31 июл - РИА Новости. Нидерландский медиаменеджер, основатель холдинга Independent Media и директор канала в Нидерландах, через который ведет вещание "Дождь"*, Дерк Сауэр скончался в возрасте 72 лет, сообщила газета Parool. По данным издания, месяц назад во время отдыха в Греции медиамагнат получил серьёзные травмы в результате крушения парусной лодки. Впоследствии он проходил лечение в больницах Афин и Амстердама, однако оно не дало результатов. Сауэр скончался в четверг в своём загородном доме в нидерландской провинции Зеландия. Ему было 72 года. Сауэр переехал в Москву в конце 1989 года. Вместе со своим деловым партнером он основал в 1992 году издание Independent Media, которое запустило выпуск российских версий нескольких международных журналов, включая Cosmopolitan, FHM, Playboy и Harper's Bazaar. Они также основали русскоязычную газету "Ведомости" и англоязычную газету Moscow Times**. С ноября 2012 по август 2015 года нидерландский медиаменеджер руководил российским холдингом РБК. В марте 2022 года из-за российской спецоперации на Украине Сауэр переехал обратно в Нидерланды. С декабря 2022 года Сауэр официально числился директором канала, зарегистрированного в Нидерландах как TVR Studios B.V., через которое в Европе ведет вещание телеканал "Дождь"*.* Внесен в список иноагентов в РФ.** Признана в РФ СМИ-иноагентом.

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нидерланды, дерк сауэр, россия, греция, рбк (медиагруппа), cosmopolitan