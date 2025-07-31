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В Балашихе завели дело после гибели мужчины при пожаре в жилом доме
В Балашихе завели дело после гибели мужчины при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 31.07.2025
В Балашихе завели дело после гибели мужчины при пожаре в жилом доме
Уголовное дело возбуждено в Балашихе, где мужчина погиб при пожаре, начавшемся на пятом этаже дома, после чего огонь перешел на кровлю, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:08:00+03:00
2025-07-31T17:08:00+03:00
2025-07-31T18:51:00+03:00
происшествия
балашиха
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россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Балашихе, где мужчина погиб при пожаре, начавшемся на пятом этаже дома, после чего огонь перешел на кровлю, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России. Ранее сообщалось, что кровля многоквартирного жилого дома загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в подмосковной Балашихе, идет эвакуация жильцов. "Следователем следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате пожара, произошедшего в многоквартирном доме (статья 109 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 31 июля в одной из квартир на пятом этаже многоквартирного дома в Балашихе произошел пожар. Отмечается, что в ходе тушения было обнаружено тело мужчины. Добавляется, что позднее огонь перешел на кровлю дома. Жители были эвакуированы экстренными службами. Следователям предстоит установить причины и обстоятельства, приведшие к возгоранию. Подчеркивается, что после локализации пожара планируется проведение осмотра, а также назначение комплекса экспертиз.
https://ria.ru/20250721/pozhar-2030483747.html
https://ria.ru/20250622/pozhar-2024620942.html
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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Балашихе завели дело после гибели мужчины при пожаре в жилом доме
В Балашихе завели уголовное дело после гибели мужчины при пожаре в жилом доме