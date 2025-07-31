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В Балашихе завели дело после гибели мужчины при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 31.07.2025
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17:08 31.07.2025 (обновлено: 18:51 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/delo-2032665380.html
В Балашихе завели дело после гибели мужчины при пожаре в жилом доме
В Балашихе завели дело после гибели мужчины при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 31.07.2025
В Балашихе завели дело после гибели мужчины при пожаре в жилом доме
Уголовное дело возбуждено в Балашихе, где мужчина погиб при пожаре, начавшемся на пятом этаже дома, после чего огонь перешел на кровлю, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:08:00+03:00
2025-07-31T18:51:00+03:00
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Балашихе, где мужчина погиб при пожаре, начавшемся на пятом этаже дома, после чего огонь перешел на кровлю, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России. Ранее сообщалось, что кровля многоквартирного жилого дома загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в подмосковной Балашихе, идет эвакуация жильцов. "Следователем следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате пожара, произошедшего в многоквартирном доме (статья 109 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 31 июля в одной из квартир на пятом этаже многоквартирного дома в Балашихе произошел пожар. Отмечается, что в ходе тушения было обнаружено тело мужчины. Добавляется, что позднее огонь перешел на кровлю дома. Жители были эвакуированы экстренными службами. Следователям предстоит установить причины и обстоятельства, приведшие к возгоранию. Подчеркивается, что после локализации пожара планируется проведение осмотра, а также назначение комплекса экспертиз.
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балашиха
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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Балашихе завели дело после гибели мужчины при пожаре в жилом доме

В Балашихе завели уголовное дело после гибели мужчины при пожаре в жилом доме

© МЧС России/TelegramПожар в многоквартирном доме на улице Флерова в Балашихе
Пожар в многоквартирном доме на улице Флерова в Балашихе - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© МЧС России/Telegram
Пожар в многоквартирном доме на улице Флерова в Балашихе
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Балашихе, где мужчина погиб при пожаре, начавшемся на пятом этаже дома, после чего огонь перешел на кровлю, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России.
Ранее сообщалось, что кровля многоквартирного жилого дома загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в подмосковной Балашихе, идет эвакуация жильцов.
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В Новороссийске при пожаре в многоэтажке погиб мужчина
21 июля, 19:06
"Следователем следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате пожара, произошедшего в многоквартирном доме (статья 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 31 июля в одной из квартир на пятом этаже многоквартирного дома в Балашихе произошел пожар. Отмечается, что в ходе тушения было обнаружено тело мужчины. Добавляется, что позднее огонь перешел на кровлю дома. Жители были эвакуированы экстренными службами.
Следователям предстоит установить причины и обстоятельства, приведшие к возгоранию. Подчеркивается, что после локализации пожара планируется проведение осмотра, а также назначение комплекса экспертиз.
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При пожаре в жилом доме на севере Москвы погиб человек
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ПроисшествияБалашихаМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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