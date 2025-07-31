https://ria.ru/20250731/delo-2032665380.html

В Балашихе завели дело после гибели мужчины при пожаре в жилом доме

В Балашихе завели дело после гибели мужчины при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 31.07.2025

В Балашихе завели дело после гибели мужчины при пожаре в жилом доме

Уголовное дело возбуждено в Балашихе, где мужчина погиб при пожаре, начавшемся на пятом этаже дома, после чего огонь перешел на кровлю, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:08:00+03:00

2025-07-31T17:08:00+03:00

2025-07-31T18:51:00+03:00

происшествия

балашиха

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Балашихе, где мужчина погиб при пожаре, начавшемся на пятом этаже дома, после чего огонь перешел на кровлю, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России. Ранее сообщалось, что кровля многоквартирного жилого дома загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в подмосковной Балашихе, идет эвакуация жильцов. "Следователем следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате пожара, произошедшего в многоквартирном доме (статья 109 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 31 июля в одной из квартир на пятом этаже многоквартирного дома в Балашихе произошел пожар. Отмечается, что в ходе тушения было обнаружено тело мужчины. Добавляется, что позднее огонь перешел на кровлю дома. Жители были эвакуированы экстренными службами. Следователям предстоит установить причины и обстоятельства, приведшие к возгоранию. Подчеркивается, что после локализации пожара планируется проведение осмотра, а также назначение комплекса экспертиз.

https://ria.ru/20250721/pozhar-2030483747.html

https://ria.ru/20250622/pozhar-2024620942.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)