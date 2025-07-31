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В Иркутской области рассмотрят дело о хищении имущества "Усольехимпрома"
В Иркутской области рассмотрят дело о хищении имущества "Усольехимпрома" - РИА Новости, 31.07.2025
В Иркутской области рассмотрят дело о хищении имущества "Усольехимпрома"
Прокуратура в Иркутской области направила в суд уголовное дело о хищении имущества ООО "Усольехимпром" на сумму около 80 миллионов рублей, сообщает региональная РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T09:35:00+03:00
2025-07-31T09:35:00+03:00
2025-07-31T09:35:00+03:00
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Прокуратура в Иркутской области направила в суд уголовное дело о хищении имущества ООО "Усольехимпром" на сумму около 80 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура. По версии следствия, с февраля 2016 года по июнь 2018 года генеральный директор ООО "Кластер Химпром Усолье" для того, чтобы не включать в конкурсную массу энергетическое имущество комбината "Усольехимпром" – распределительные устройства, трансформаторы, линии электропередач, здания с подстанциями, корпуса, являющиеся единым и неделимым энергетическим комплексом, организовал их продажу по заниженной стоимости своим знакомым. Затем имущество перешло подконтрольному ему юридическому лицу, тем самым причинив ущерб на сумму почти 80 миллионов рублей. В последствии обвиняемый заключил с подконтрольным юрлицом фиктивный договор купли-продажи. "Уголовное дело направлено прокуратурой в Усольский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Обвинение 54-летнему коммерсанту предъявлено по статьям "Мошенничество", "Легализация имущества, приобретенного в результате преступных действий", "Злоупотребление полномочиями".
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происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
В Иркутской области рассмотрят дело о хищении имущества "Усольехимпрома"
Прокуратура направила в суд дело о хищении имущества комбината "Усольехимпром"
ИРКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Прокуратура в Иркутской области направила в суд уголовное дело о хищении имущества ООО "Усольехимпром" на сумму около 80 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, с февраля 2016 года по июнь 2018 года генеральный директор ООО "Кластер Химпром Усолье" для того, чтобы не включать в конкурсную массу энергетическое имущество комбината "Усольехимпром" – распределительные устройства, трансформаторы, линии электропередач, здания с подстанциями, корпуса, являющиеся единым и неделимым энергетическим комплексом, организовал их продажу по заниженной стоимости своим знакомым. Затем имущество перешло подконтрольному ему юридическому лицу, тем самым причинив ущерб на сумму почти 80 миллионов рублей. В последствии обвиняемый заключил с подконтрольным юрлицом фиктивный договор купли-продажи.
"Уголовное дело направлено прокуратурой в Усольский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Обвинение 54-летнему коммерсанту предъявлено по статьям "Мошенничество", "Легализация имущества, приобретенного в результате преступных действий", "Злоупотребление полномочиями".