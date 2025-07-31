Дело женщины, обвиняемой в попытке заказать убийство дочери, передали в суд
Дело женщины, обвиняемой в попытке заказать убийство своей дочери, отдали в суд
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Челябинской области, которая пыталась подкупить знакомого для совершения убийства 12-летней дочери, свою вину она не признала, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщало СУСК, 16 апреля обвиняемая во дворе дома №8 по переулку Северному в поселке Измайловский Кизильского района уговаривала и пыталась подкупить знакомого для убийства по найму 12-летней дочери – он должен был утопить ее в речке из-за конфликтных отношений. Мужчина после этого обратился в правоохранительные органы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля, позже арест продлили до 21 августа.
"Прокуратура Кизильского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней жительницы поселка Измайловский… Уголовное дело направлено в Агаповский районный суд (постоянное судебное присутствие в селе Кизильское) для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Вину в совершении преступления она не признала, заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, отмечает надзорное ведомство.
Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, частью 1 статьи 30 пунктами "в", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления убийства малолетнего по найму), добавляется в сообщении.
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