https://ria.ru/20250731/delo--2032586394.html

Дело женщины, обвиняемой в попытке заказать убийство дочери, передали в суд

Дело женщины, обвиняемой в попытке заказать убийство дочери, передали в суд - РИА Новости, 31.07.2025

Дело женщины, обвиняемой в попытке заказать убийство дочери, передали в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Челябинской области, которая пыталась подкупить знакомого для совершения убийства 12-летней... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T13:56:00+03:00

2025-07-31T13:56:00+03:00

2025-07-31T13:56:00+03:00

челябинская область

россия

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Челябинской области, которая пыталась подкупить знакомого для совершения убийства 12-летней дочери, свою вину она не признала, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Как сообщало СУСК, 16 апреля обвиняемая во дворе дома №8 по переулку Северному в поселке Измайловский Кизильского района уговаривала и пыталась подкупить знакомого для убийства по найму 12-летней дочери – он должен был утопить ее в речке из-за конфликтных отношений. Мужчина после этого обратился в правоохранительные органы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля, позже арест продлили до 21 августа. "Прокуратура Кизильского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней жительницы поселка Измайловский… Уголовное дело направлено в Агаповский районный суд (постоянное судебное присутствие в селе Кизильское) для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Вину в совершении преступления она не признала, заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, отмечает надзорное ведомство. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, частью 1 статьи 30 пунктами "в", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления убийства малолетнего по найму), добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250620/killer-2024423151.html

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Арест женщины, которая заказала убийство своей дочери Арест женщины, которая заказала убийство своей дочери 2025-07-31T13:56 true PT0M19S

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челябинская область, россия, происшествия