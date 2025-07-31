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В Волгоградской области возобновили движение поездов после ЧП с БПЛА - РИА Новости, 31.07.2025
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09:42 31.07.2025 (обновлено: 09:45 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/chp-2032519510.html
В Волгоградской области возобновили движение поездов после ЧП с БПЛА
В Волгоградской области возобновили движение поездов после ЧП с БПЛА - РИА Новости, 31.07.2025
В Волгоградской области возобновили движение поездов после ЧП с БПЛА
Движение поездов в Волгоградской области, нарушенное из-за ЧП с БПЛА, возобновлено, задержанные поезда следуют по своим маршрутам, сообщили РЖД. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T09:42:00+03:00
2025-07-31T09:45:00+03:00
ржд
волгоградская область
происшествия
приволжская железная дорога
котельниково
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Движение поездов в Волгоградской области, нарушенное из-за ЧП с БПЛА, возобновлено, задержанные поезда следуют по своим маршрутам, сообщили РЖД.Ранее в четверг РЖД сообщили, что из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру в Волгоградской области приостановлено движение поездов на участке Котельниково - Канальная Приволжской железной дороги. Никто не пострадал. Задерживались два дальних пассажирских поезда и один пригородный."Движение поездов в Волгоградской области возобновлено. Все поезда, задержанные сегодня из-за падения обломков БПЛА на участке Котельниково - Канальная, следуют по своим маршрутам. Максимальное время задержки составило до 6 часов", - говорится в сообщении РЖД.Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, будут обеспечены питанием."РЖД используют все возможности по минимизации времени задержки поездов", - отмечает компания.
https://ria.ru/20250730/rzhd-2032367512.html
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волгоградская область
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ржд, волгоградская область, происшествия, приволжская железная дорога, котельниково
РЖД, Волгоградская область, Происшествия, Приволжская железная дорога, Котельниково
В Волгоградской области возобновили движение поездов после ЧП с БПЛА

РЖД: в Волгоградской области возобновили движение поездов после ЧП с БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Железная дорога. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Движение поездов в Волгоградской области, нарушенное из-за ЧП с БПЛА, возобновлено, задержанные поезда следуют по своим маршрутам, сообщили РЖД.
Ранее в четверг РЖД сообщили, что из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру в Волгоградской области приостановлено движение поездов на участке Котельниково - Канальная Приволжской железной дороги. Никто не пострадал. Задерживались два дальних пассажирских поезда и один пригородный.
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"Движение поездов в Волгоградской области возобновлено. Все поезда, задержанные сегодня из-за падения обломков БПЛА на участке Котельниково - Канальная, следуют по своим маршрутам. Максимальное время задержки составило до 6 часов", - говорится в сообщении РЖД.
Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, будут обеспечены питанием.
"РЖД используют все возможности по минимизации времени задержки поездов", - отмечает компания.
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РЖДВолгоградская областьПроисшествияПриволжская железная дорогаКотельниково
 
 
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