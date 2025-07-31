https://ria.ru/20250731/chislo-2032561200.html

Более 50 человек погибли в очередях за гумпомощью в Газе за сутки

Более 50 человек погибли в очередях за гумпомощью в Газе за сутки - РИА Новости, 31.07.2025

Более 50 человек погибли в очередях за гумпомощью в Газе за сутки

Не менее 58 палестинцев, ожидавших распределения гумпомощи, погибли, почти 600 пострадали от огня израильских военных в районе Зиким на севере сектора Газа в... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:30:00+03:00

2025-07-31T12:30:00+03:00

2025-07-31T12:41:00+03:00

в мире

израиль

египет

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032563060_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1b1fd9db975c091dad86fa5ec1156c8e.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Не менее 58 палестинцев, ожидавших распределения гумпомощи, погибли, почти 600 пострадали от огня израильских военных в районе Зиким на севере сектора Газа в среду, сообщила пресс-служба властей палестинского полуэксклава в четверг. Ранее власти Газы сообщали, что палестинцы были атакованы, когда пытались получить грузы с гуманитарной помощью в районе Зиким. По первоначальным данным, от огня израильских военных погиб 51 человек, сотни пострадали. "Число жертв среди ожидавших гумпомощи людей… только в районе Зиким 30 июля возросло до 58 человек, пострадали еще 579", - говорится в релизе властей Газы. Согласно информации властей Газы, на территорию сектора в среду въехало 112 грузовиков с гумпомощью, основная их часть, как и днем ранее, была разграблена. Администрация сектора обвинила Израиль в намеренных попытках саботировать распределение поставок. По мнению властей, Израиль намеренно и систематически сеет хаос при распределении гумпомощи среди населения сектора. В среду представитель совета племен Газы Хаиль Абу аль-Хусейн заявил РИА Новости, что гуманитарная помощь из Египта расхищается в секторе Газа на фоне острой нехватки продовольствия еще до ее поступления в центр распределения специализированного комитета. По словам старейшины, Израиль намеренно создает тяжелые условия, при которых мирные жители вынуждены нападать на колонны с гуманитарным грузом, затрудняя работу благотворительных организаций. Минздрав Газы 20 июля опубликовал заявление с предупреждением о том, что ожидает резкого роста смертности населения на фоне недоедания и невозможности получить медицинскую помощь. По последним данным минздрава, общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 154 человек, включая 89 детей. Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей палестинского полуэксклава. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы. Согласно опубликованному 29 июля отчету принятой в ООН Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), ключевые показатели недоедания в секторе Газа перешагнули пороговые значения, а в самом городе Газа зафиксировано состояние острого недоедания жителей. При этом в первой половине июля уровень недоедания стремительно вырос. В понедельник пресс-служба офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) сообщила, что более 300 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа. Часть из них еще ждут сбора и распределения силами ООН.

https://ria.ru/20250730/gaza-2032392092.html

https://ria.ru/20250730/gaza-2032379327.html

https://ria.ru/20250729/gaza-2032155681.html

израиль

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, египет, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году