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Чибис назвал развитие Арктики стратегической задачей национального масштаба - РИА Новости, 31.07.2025
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Мурманская область
 
22:23 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/chibis-2032726292.html
Чибис назвал развитие Арктики стратегической задачей национального масштаба
Чибис назвал развитие Арктики стратегической задачей национального масштаба - РИА Новости, 31.07.2025
Чибис назвал развитие Арктики стратегической задачей национального масштаба
Развитие Арктической зоны до 2050 года - это стратегическая задача национального масштаба, а для развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T22:23:00+03:00
2025-07-31T22:23:00+03:00
мурманская область
арктика
андрей чибис
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МУРМАНСК, 31 июл - РИА Новости. Развитие Арктической зоны до 2050 года - это стратегическая задача национального масштаба, а для развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора нужен оператор уровня "Главсевморпуть 2.0", считает губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Такое мнение он высказал в ходе совместного заседания комиссий Госсовета РФ "Северный морской путь и Арктика" и "Международная кооперация и экспорт". Мероприятие состоялось на площадке форума "Арктика – регионы" в Архангельске. По распоряжению президента Владимира Путина Чибис возглавляет профильную арктическую комиссию. Чибис подчеркнул, что задачи обеих комиссий неразрывно связаны, а сам смысл Трансарктического транспортного коридора, частью которого является СМП, – в обеспечении национальной безопасности и связанности морским путем запада и востока страны, что невозможно без кооперации всех участников процесса развития. Глава комиссии отметил, что идет активная командная работа над выработкой подходов к комплексному развитию макрорегиона и ТТК, они поддержаны федеральным правительством, главами субъектов, компаниями и организациями. Результат – это решения, которые вошли в основу поручений президента РФ по итогам Международного арктического форума в Мурманске в марте этого года. "Арктика – в центре государственной политики. Спасибо президенту, правительству, что поддерживают наши инициативы: мы шаг за шагом движемся, чтобы сделать мощный прорыв. Экономика будущих поколений формируется в Арктической зоне. Сегодня тема освоения Арктики сравнима с освоением космоса в середине прошлого века", – сказал губернатор, слова которого приводит министерство информационной политики Мурманской области. Чибис отметил, что результат может быть достигнут только в рамках подхода, где Арктическая зона и Трансарктический транспортный коридор рассматриваются как единое целое. "Развитие Арктики – стратегическая задача национального масштаба. Нужен четкий комплексный долгосрочный план, где понятно, какие ресурсы мы разрабатываем в первую очередь, какие населенные пункты и какую роль играют в развитии региона, какие инвестиции и в какие отрасли направляем, с какими партнерами сотрудничаем", - сказал Чибис. По его мнению, важно, чтобы появился также оператор этих процессов. Здесь губернатор предложил опираться на успешный опыт Советского Союза. "Сегодня необходима новая модель управления – структура уровня советского Главсевморпути – "Главсевморпуть 2.0", способный координировать усилия всех участников, интегрировать ресурсы и управленческие решения. Такой подход обеспечит нужную динамику, откроет доступ к колоссальному ресурсному и логистическому потенциалу Арктики и сделает ее настоящим мультипликатором экономического развития страны на десятилетия вперед", – добавил Чибис. Чтобы в полной мере раскрыть потенциал маршрута Трансарктического транспортного коридора, и, в частности, Севморпути, крайне важно развивать транспортные узлы – каркас этого логистического маршрута: портовую инфраструктуру и железнодорожные подходы к ним, а также решать задачи дноуглубления, отметил глава региона. "Важно, что мы не только обсуждаем, но четко, методично вместе доводим инициативы до конкретных результатов. Наша ответственность – структурировать и сформулировать комплексный план по развитию Арктики, задача, которую нам доверил президент", – сказал губернатор.
https://ria.ru/20250327/putin-2007738259.html
https://ria.ru/20250723/chibis-2030877700.html
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арктика, андрей чибис
Мурманская область, Арктика, Андрей Чибис
Чибис назвал развитие Арктики стратегической задачей национального масштаба

Чибис: для развития Арктической зоны нужен оператор уровня "Главсевморпуть 2.0"

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАндрей Чибис
Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Андрей Чибис. Архивное фото
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МУРМАНСК, 31 июл - РИА Новости. Развитие Арктической зоны до 2050 года - это стратегическая задача национального масштаба, а для развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора нужен оператор уровня "Главсевморпуть 2.0", считает губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Такое мнение он высказал в ходе совместного заседания комиссий Госсовета РФ "Северный морской путь и Арктика" и "Международная кооперация и экспорт". Мероприятие состоялось на площадке форума "Арктика – регионы" в Архангельске. По распоряжению президента Владимира Путина Чибис возглавляет профильную арктическую комиссию.
Путин на презентации мастер-планов опорных населенных пунктов Арктической зоны - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин ознакомился с мастер-планами опорных населенных пунктов в Арктике
27 марта, 17:07
Чибис подчеркнул, что задачи обеих комиссий неразрывно связаны, а сам смысл Трансарктического транспортного коридора, частью которого является СМП, – в обеспечении национальной безопасности и связанности морским путем запада и востока страны, что невозможно без кооперации всех участников процесса развития. Глава комиссии отметил, что идет активная командная работа над выработкой подходов к комплексному развитию макрорегиона и ТТК, они поддержаны федеральным правительством, главами субъектов, компаниями и организациями. Результат – это решения, которые вошли в основу поручений президента РФ по итогам Международного арктического форума в Мурманске в марте этого года.
"Арктика – в центре государственной политики. Спасибо президенту, правительству, что поддерживают наши инициативы: мы шаг за шагом движемся, чтобы сделать мощный прорыв. Экономика будущих поколений формируется в Арктической зоне. Сегодня тема освоения Арктики сравнима с освоением космоса в середине прошлого века", – сказал губернатор, слова которого приводит министерство информационной политики Мурманской области.
Чибис отметил, что результат может быть достигнут только в рамках подхода, где Арктическая зона и Трансарктический транспортный коридор рассматриваются как единое целое.
"Развитие Арктики – стратегическая задача национального масштаба. Нужен четкий комплексный долгосрочный план, где понятно, какие ресурсы мы разрабатываем в первую очередь, какие населенные пункты и какую роль играют в развитии региона, какие инвестиции и в какие отрасли направляем, с какими партнерами сотрудничаем", - сказал Чибис.
По его мнению, важно, чтобы появился также оператор этих процессов. Здесь губернатор предложил опираться на успешный опыт Советского Союза. "Сегодня необходима новая модель управления – структура уровня советского Главсевморпути – "Главсевморпуть 2.0", способный координировать усилия всех участников, интегрировать ресурсы и управленческие решения. Такой подход обеспечит нужную динамику, откроет доступ к колоссальному ресурсному и логистическому потенциалу Арктики и сделает ее настоящим мультипликатором экономического развития страны на десятилетия вперед", – добавил Чибис.
Чтобы в полной мере раскрыть потенциал маршрута Трансарктического транспортного коридора, и, в частности, Севморпути, крайне важно развивать транспортные узлы – каркас этого логистического маршрута: портовую инфраструктуру и железнодорожные подходы к ним, а также решать задачи дноуглубления, отметил глава региона.
"Важно, что мы не только обсуждаем, но четко, методично вместе доводим инициативы до конкретных результатов. Наша ответственность – структурировать и сформулировать комплексный план по развитию Арктики, задача, которую нам доверил президент", – сказал губернатор.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Чибис предложил создать в Мурманске Центр подготовки арктических медиков
23 июля, 16:18
 
Мурманская областьАрктикаАндрей Чибис
 
 
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