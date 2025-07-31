Чернышенко встретился в "Артеке" с Катей Лычевой
Чернышенко встретился с Катей Лычевой, которая была в США с миссией мира от СССР
© Фото предоставлено аппаратом вице-премьера Дмитрия ЧернышенкоВице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время общения с финалистами конкурса "Большая перемена" в "Артеке"
© Фото предоставлено аппаратом вице-премьера Дмитрия Чернышенко
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время общения с финалистами конкурса "Большая перемена" в "Артеке"
Читать ria.ru в
АРТЕК (Крым) , 31 июл - РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в четверг встретился в "Артеке" с Катей Лычевой, которая в 1986 году отправилась из Советского Союза с миссией мира в США.
Во время общения с финалистами конкурса "Большая перемена" среди школьников пятых-седьмых классов и старшеклассников из-за рубежа в "Артеке" Чернышенко рассказал, что в четверг встретился с Лычевой.
На вопрос РИА Новости, в "Артеке" ли он встретился с Лычевой, Чернышенко ответил утвердительно.
"Да, да... Я про неё столько слышал в детстве. Я думал, что это совсем уже взрослая девушка, а она так же прекрасна, как и была тогда, в детстве. У нее огромное количество интересных идей, в том числе касающихся опыта, который связан (с миссиями - ред.) Саманты Смит и Кати Лычевой - сделать так, чтобы их (таких миссий – ред.) было больше, с каждой страной, не только с США" , – сказал агентству вице-премьер.
Катя Лычева – советская школьница, которая посетила в 1986 году США с миссией мира. Это был ответный визит после поездки в СССР американской школьницы Саманты Смит в 1983 году. Смит побывала в Москве, Ленинграде и в "Артеке".