https://ria.ru/20250731/chernyshenko-2032701365.html

Чернышенко встретился в "Артеке" с Катей Лычевой

Чернышенко встретился в "Артеке" с Катей Лычевой - РИА Новости, 31.07.2025

Чернышенко встретился в "Артеке" с Катей Лычевой

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в четверг встретился в "Артеке" с Катей Лычевой, которая в 1986 году отправилась из Советского... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T19:14:00+03:00

2025-07-31T19:14:00+03:00

2025-07-31T19:45:00+03:00

общество

дмитрий чернышенко

россия

артек

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АРТЕК (Крым) , 31 июл - РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в четверг встретился в "Артеке" с Катей Лычевой, которая в 1986 году отправилась из Советского Союза с миссией мира в США. Во время общения с финалистами конкурса "Большая перемена" среди школьников пятых-седьмых классов и старшеклассников из-за рубежа в "Артеке" Чернышенко рассказал, что в четверг встретился с Лычевой. На вопрос РИА Новости, в "Артеке" ли он встретился с Лычевой, Чернышенко ответил утвердительно. "Да, да... Я про неё столько слышал в детстве. Я думал, что это совсем уже взрослая девушка, а она так же прекрасна, как и была тогда, в детстве. У нее огромное количество интересных идей, в том числе касающихся опыта, который связан (с миссиями - ред.) Саманты Смит и Кати Лычевой - сделать так, чтобы их (таких миссий – ред.) было больше, с каждой страной, не только с США" , – сказал агентству вице-премьер. Катя Лычева – советская школьница, которая посетила в 1986 году США с миссией мира. Это был ответный визит после поездки в СССР американской школьницы Саманты Смит в 1983 году. Смит побывала в Москве, Ленинграде и в "Артеке".

https://ria.ru/20250729/chernyshenko-2032234503.html

https://ria.ru/20250616/artek-2023223108.html

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общество, дмитрий чернышенко, россия, артек