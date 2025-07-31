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Алексей Брусилов. Герой Первой мировой войны и бесстрашный кавалерист - РИА Новости, 31.07.2025
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Гении русских побед
 
15:20 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/brusilov-2032588161.html
Алексей Брусилов. Герой Первой мировой войны и бесстрашный кавалерист
Алексей Брусилов. Герой Первой мировой войны и бесстрашный кавалерист - РИА Новости, 31.07.2025
Алексей Брусилов. Герой Первой мировой войны и бесстрашный кавалерист
Алексей Брусилов посвятил жизнь русской армии. Как он обрел славу мастера кавалерийского искусства. Почему выдающийся военный теоретик и преподаватель рвался вернуться на службу в войсках. Какую стратегию он выбрал в знаменитой операции, получившей название "Брусиловский прорыв". Почему полководец оказался на перепутье в новой, Гражданской войне.
2025-07-31T15:20:00+03:00
2025-07-31T15:13:00+03:00
гении русских побед
алексей брусилов
московский педагогический государственный университет
российская империя
русско-турецкая война (1877-1878)
первая мировая война (1914-1918)
"временное правительство"
ссср
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Алексей Брусилов. Герой Первой мировой войны и бесстрашный кавалерист
Алексей Брусилов посвятил жизнь русской армии. Как он обрел славу мастера кавалерийского искусства. Почему выдающийся военный теоретик и преподаватель рвался вернуться на службу в войсках. Какую стратегию он выбрал в знаменитой операции, получившей название "Брусиловский прорыв". И почему полководец оказался на перепутье в новой, Гражданской войне.
audio/mpeg
Алексей Брусилов. Герой Первой мировой войны и бесстрашный кавалерист
Алексей Брусилов посвятил жизнь русской армии. Как он обрел славу мастера кавалерийского искусства. Почему выдающийся военный теоретик и преподаватель рвался вернуться на службу в войсках. Какую стратегию он выбрал в знаменитой операции, получившей название "Брусиловский прорыв". И почему полководец оказался на перепутье в новой, Гражданской войне.
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.В каких сражениях русско-турецкой войны Брусилов получил боевое крещение? Как обучение в Офицерской кавалерийской школе повлияло на развитие его военной карьеры? Кто поспособствовал назначению Брусилова начальником 2-й гвардейской кавалерийской дивизии? Как был осуществлен Брусиловский прорыв? Почему генерал Брусилов выступил за отстранение императора Николая II от власти и присягнул Временному правительству? Почему представители Белого движения и другие противники большевиков изо всех сил стремились склонить Брусилова на свою сторону? Чем генерал занимался в составе РККА? Для чего он написал воззвание "Ко всем бывшим офицерам, где бы они ни находились"?Эксперты эпизода:_____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple Podcasts Castbox ВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий: Ольга ИльиныхЗвукорежиссер: Олег ГрабовскийГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Артем Коротков, Александр Кузык, Виктор АнохинРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRyKgE92X
российская империя
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алексей брусилов, московский педагогический государственный университет, российская империя, русско-турецкая война (1877-1878), первая мировая война (1914-1918), "временное правительство", ссср, аудио
Гении русских побед, Алексей Брусилов, Московский педагогический государственный университет, Российская империя, Русско-турецкая война (1877-1878), Первая мировая война (1914-1918), "Временное правительство", СССР

Алексей Брусилов. Герой Первой мировой войны и бесстрашный кавалерист

Гении русских побед
Алексей Брусилов. Герой Первой мировой войны и бесстрашный кавалерист
Вчера, 15:20
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Алексей Брусилов посвятил жизнь русской армии. Как он обрел славу мастера кавалерийского искусства. Почему выдающийся военный теоретик и преподаватель рвался вернуться на службу в войсках. Какую стратегию он выбрал в знаменитой операции, получившей название "Брусиловский прорыв". Почему полководец оказался на перепутье в новой, Гражданской войне.
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.
В каких сражениях русско-турецкой войны Брусилов получил боевое крещение? Как обучение в Офицерской кавалерийской школе повлияло на развитие его военной карьеры? Кто поспособствовал назначению Брусилова начальником 2-й гвардейской кавалерийской дивизии? Как был осуществлен Брусиловский прорыв? Почему генерал Брусилов выступил за отстранение императора Николая II от власти и присягнул Временному правительству? Почему представители Белого движения и другие противники большевиков изо всех сил стремились склонить Брусилова на свою сторону? Чем генерал занимался в составе РККА? Для чего он написал воззвание "Ко всем бывшим офицерам, где бы они ни находились"?
Эксперты эпизода:
  • доктор исторических наук, профессор МПГУ Василий Цветков;
  • доктор исторических наук, профессор СПбГУ Александр Пученков.
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Сценарий: Ольга Ильиных
Звукорежиссер: Олег Грабовский
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Артем Коротков, Александр Кузык, Виктор Анохин
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRyKgE92X
 
Гении русских победАлексей БрусиловМосковский педагогический государственный университетРоссийская империяРусско-турецкая война (1877-1878)Первая мировая война (1914-1918)"Временное правительство"СССР
 
 
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