Британские лорды выступили против признания Палестины государством
Британские лорды сочли, что признание Палестины нарушит международное право
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Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ряд членов палаты лордов Великобритании направили генпрокурору королевства Ричарду Хермеру письмо, в котором утверждается, что возможное признание Лондоном палестинского государства стало бы нарушением международного права, сообщает газета Times со ссылкой на послание.
Во вторник в канцелярии британского премьера Кира Стармера заявили, что Великобритания признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в полуэксклаве.
"Мы призываем вас посоветовать ему (Стармеру - ред.), что это (признание Палестины - ред.) противоречило бы международному праву", - цитирует издание фрагмент письма, под которым подписались 40 членов верхней палаты британского парламента.
По мнению членов палаты лордов, признание Палестины государством будет нарушением принятой в 1933 году Конвенции Монтевидео, в которой перечисляются четыре признака государства как субъекта международного права: постоянное население, определенная территория, наличие правительства, а также способность вступать в отношения с другими странами. В письме утверждается, что границы предлагаемого государства Палестина не определены, на его территории нет действующего единого правительства, а способностью вступать в дипотношения оно также не обладает.
Президент Франции Эммануэль Макрон 25 июля анонсировал, что Франция официально признает Государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.