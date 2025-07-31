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Британские лорды выступили против признания Палестины государством - РИА Новости, 31.07.2025
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04:01 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/britanija-2032494004.html
Британские лорды выступили против признания Палестины государством
Британские лорды выступили против признания Палестины государством - РИА Новости, 31.07.2025
Британские лорды выступили против признания Палестины государством
Ряд членов палаты лордов Великобритании направили генпрокурору королевства Ричарду Хермеру письмо, в котором утверждается, что возможное признание Лондоном... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T04:01:00+03:00
2025-07-31T04:01:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ряд членов палаты лордов Великобритании направили генпрокурору королевства Ричарду Хермеру письмо, в котором утверждается, что возможное признание Лондоном палестинского государства стало бы нарушением международного права, сообщает газета Times со ссылкой на послание. Во вторник в канцелярии британского премьера Кира Стармера заявили, что Великобритания признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в полуэксклаве. "Мы призываем вас посоветовать ему (Стармеру - ред.), что это (признание Палестины - ред.) противоречило бы международному праву", - цитирует издание фрагмент письма, под которым подписались 40 членов верхней палаты британского парламента. По мнению членов палаты лордов, признание Палестины государством будет нарушением принятой в 1933 году Конвенции Монтевидео, в которой перечисляются четыре признака государства как субъекта международного права: постоянное население, определенная территория, наличие правительства, а также способность вступать в отношения с другими странами. В письме утверждается, что границы предлагаемого государства Палестина не определены, на его территории нет действующего единого правительства, а способностью вступать в дипотношения оно также не обладает. Президент Франции Эммануэль Макрон 25 июля анонсировал, что Франция официально признает Государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250731/palestina-2032484555.html
https://ria.ru/20250730/britanija-2032249960.html
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в мире, палестина, великобритания, франция, кир стармер, эммануэль макрон, махмуд аббас, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Великобритания, Франция, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Махмуд Аббас, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Британские лорды выступили против признания Палестины государством

Британские лорды сочли, что признание Палестины нарушит международное право

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБашня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ряд членов палаты лордов Великобритании направили генпрокурору королевства Ричарду Хермеру письмо, в котором утверждается, что возможное признание Лондоном палестинского государства стало бы нарушением международного права, сообщает газета Times со ссылкой на послание.
Во вторник в канцелярии британского премьера Кира Стармера заявили, что Великобритания признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в полуэксклаве.
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"Мы призываем вас посоветовать ему (Стармеру - ред.), что это (признание Палестины - ред.) противоречило бы международному праву", - цитирует издание фрагмент письма, под которым подписались 40 членов верхней палаты британского парламента.
По мнению членов палаты лордов, признание Палестины государством будет нарушением принятой в 1933 году Конвенции Монтевидео, в которой перечисляются четыре признака государства как субъекта международного права: постоянное население, определенная территория, наличие правительства, а также способность вступать в отношения с другими странами. В письме утверждается, что границы предлагаемого государства Палестина не определены, на его территории нет действующего единого правительства, а способностью вступать в дипотношения оно также не обладает.
Президент Франции Эммануэль Макрон 25 июля анонсировал, что Франция официально признает Государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу.
Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреПалестинаВеликобританияФранцияКир СтармерЭммануэль МакронМахмуд АббасООНГенеральная Ассамблея ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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