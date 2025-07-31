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Украинские БПЛА атаковали предприятие в Пензенской области

Украинские БПЛА атаковали предприятие в Пензенской области - РИА Новости, 31.07.2025

Украинские БПЛА атаковали предприятие в Пензенской области

Атака вражеских БПЛА совершена на одно из промышленных предприятий Пензенской области, произошло возгорание, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T07:49:00+03:00

2025-07-31T07:49:00+03:00

2025-07-31T10:29:00+03:00

пензенская область

безопасность

происшествия

олег мельниченко

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САРАТОВ, 31 июл - РИА Новости. Атака вражеских БПЛА совершена на одно из промышленных предприятий Пензенской области, произошло возгорание, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале."Вновь совершена атака вражеских беспилотников на одно из наших промышленных предприятий. Жертв и разрушений нет. Есть возгорание на территории предприятия, которое сейчас устраняют. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования. В целях безопасности на территории области действуют временные ограничения мобильного интернета. Эта необходимая мера помогает нашим военнослужащим подавлять БПЛА противника. Сохраняете спокойствие, не поддавайтесь панике", - написал он.

https://ria.ru/20250731/pvo-2032505746.html

пензенская область

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пензенская область, безопасность, происшествия, олег мельниченко