https://ria.ru/20250731/boytsy-2032514171.html
Бойцы ВС России уничтожают остатки пехоты ВСУ в районе Часова Яра
Бойцы ВС России уничтожают остатки пехоты ВСУ в районе Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025
Бойцы ВС России уничтожают остатки пехоты ВСУ в районе Часова Яра
Военнослужащие штурмовой бригады "Восток" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, выявляют и уничтожают остатки пехоты ВСУ в РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T09:08:00+03:00
2025-07-31T09:08:00+03:00
2025-07-31T09:35:00+03:00
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Военнослужащие штурмовой бригады "Восток" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, выявляют и уничтожают остатки пехоты ВСУ в лесополосах в районе Часова Яра в ДНР, рассказал РИА Новости начальник разведки бригады с позывным "Тэпа". Он рассказал, что операторы БПЛА круглосуточно выявляют замаскированные позиции пехоты ВСУ в лесополосах в районе Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, и уничтожают их с помощью ударных FPV-дронов и сбросов. "Выявляем, вычисляем блиндажи, окопы противника и уничтожаем артиллерей, FPV-дронами. Стараемся, конечно, до захода штурмовой группы уже отработать укреп (позиции ВСУ - ред.) так, чтобы уже штурмовая группа могла без препятствий зачистить его же", - рассказал "Тэпа". По его словам, командование бригады собирает полную разведывательную информацию о противнике на своем участке фронта. Всевозможные данные радио- и видеоперехватов постоянно анализируются и по ним ведется боевая работа. "Эффективно, если это используется в комплексе: видеоперехваты и радиоэлектронные перехваты. То есть это должно в сумме всё рассматриваться, и производится уже анализ. Вот видите, на мониторах у нас везде тоже трансляции, также перехваты видео... То есть у нас идет полный цикл обработки полученной разведывательной информации", - подытожил начальник разведки. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250731/svo-2032513636.html
https://ria.ru/20250731/udary-2032512842.html
донбасс
часов яр
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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"Выявляем, вычисляем": добровольцы "Востока" уничтожают остатки пехоты ВСУ в лесополосах у Часова Яра
Военнослужащие штурмовой бригады "Восток" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки, выявляют и уничтожают остатки пехоты ВСУ в лесополосах в районе Часова Яра в ДНР.
Об этом РИА Новости рассказал начальник разведки бригады с позывным "Тэпа".
Сегодня Минобороны сообщило об освобождении Часова Яра.
2025-07-31T09:08
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РИА Новости
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донбасс, часов яр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы ВС России уничтожают остатки пехоты ВСУ в районе Часова Яра
Добровольцы "Востока" уничтожают остатки пехоты ВСУ в лесополосах у Часова Яра
ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Военнослужащие штурмовой бригады "Восток" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, выявляют и уничтожают остатки пехоты ВСУ в лесополосах в районе Часова Яра в ДНР, рассказал РИА Новости начальник разведки бригады с позывным "Тэпа".
Он рассказал, что операторы БПЛА круглосуточно выявляют замаскированные позиции пехоты ВСУ
в лесополосах в районе Часова Яра, за который идут бои в Донбассе
, и уничтожают их с помощью ударных FPV-дронов и сбросов.
"Выявляем, вычисляем блиндажи, окопы противника и уничтожаем артиллерей, FPV-дронами. Стараемся, конечно, до захода штурмовой группы уже отработать укреп (позиции ВСУ - ред.) так, чтобы уже штурмовая группа могла без препятствий зачистить его же", - рассказал "Тэпа".
По его словам, командование бригады собирает полную разведывательную информацию о противнике на своем участке фронта. Всевозможные данные радио- и видеоперехватов постоянно анализируются и по ним ведется боевая работа.
"Эффективно, если это используется в комплексе: видеоперехваты и радиоэлектронные перехваты. То есть это должно в сумме всё рассматриваться, и производится уже анализ. Вот видите, на мониторах у нас везде тоже трансляции, также перехваты видео... То есть у нас идет полный цикл обработки полученной разведывательной информации", - подытожил начальник разведки.
Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр
.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска
и разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.