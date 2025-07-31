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Бойцы ВС России уничтожают остатки пехоты ВСУ в районе Часова Яра

Бойцы ВС России уничтожают остатки пехоты ВСУ в районе Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025

Бойцы ВС России уничтожают остатки пехоты ВСУ в районе Часова Яра

Военнослужащие штурмовой бригады "Восток" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, выявляют и уничтожают остатки пехоты ВСУ в РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T09:08:00+03:00

2025-07-31T09:08:00+03:00

2025-07-31T09:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

донбасс

часов яр

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Военнослужащие штурмовой бригады "Восток" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, выявляют и уничтожают остатки пехоты ВСУ в лесополосах в районе Часова Яра в ДНР, рассказал РИА Новости начальник разведки бригады с позывным "Тэпа". Он рассказал, что операторы БПЛА круглосуточно выявляют замаскированные позиции пехоты ВСУ в лесополосах в районе Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, и уничтожают их с помощью ударных FPV-дронов и сбросов. "Выявляем, вычисляем блиндажи, окопы противника и уничтожаем артиллерей, FPV-дронами. Стараемся, конечно, до захода штурмовой группы уже отработать укреп (позиции ВСУ - ред.) так, чтобы уже штурмовая группа могла без препятствий зачистить его же", - рассказал "Тэпа". По его словам, командование бригады собирает полную разведывательную информацию о противнике на своем участке фронта. Всевозможные данные радио- и видеоперехватов постоянно анализируются и по ним ведется боевая работа. "Эффективно, если это используется в комплексе: видеоперехваты и радиоэлектронные перехваты. То есть это должно в сумме всё рассматриваться, и производится уже анализ. Вот видите, на мониторах у нас везде тоже трансляции, также перехваты видео... То есть у нас идет полный цикл обработки полученной разведывательной информации", - подытожил начальник разведки. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250731/svo-2032513636.html

https://ria.ru/20250731/udary-2032512842.html

донбасс

часов яр

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"Выявляем, вычисляем": добровольцы "Востока" уничтожают остатки пехоты ВСУ в лесополосах у Часова Яра Военнослужащие штурмовой бригады "Восток" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки, выявляют и уничтожают остатки пехоты ВСУ в лесополосах в районе Часова Яра в ДНР. Об этом РИА Новости рассказал начальник разведки бригады с позывным "Тэпа". Сегодня Минобороны сообщило об освобождении Часова Яра. 2025-07-31T09:08 true PT3M03S

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донбасс, часов яр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)