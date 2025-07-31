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"Борюсь за его жизнь". В чем винит уральских врачей мать 3-летнего ребенка

"Борюсь за его жизнь". В чем винит уральских врачей мать 3-летнего ребенка - РИА Новости, 31.07.2025

"Борюсь за его жизнь". В чем винит уральских врачей мать 3-летнего ребенка

Перестал говорить, двигаться и реагировать на происходящее — в таком состоянии трехлетнего Арсения Башкирова выписали из челябинской больницы после обострения... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T08:00:00+03:00

2025-07-31T08:00:00+03:00

2025-07-31T09:58:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Мария Марикян. Перестал говорить, двигаться и реагировать на происходящее — в таком состоянии трехлетнего Арсения Башкирова выписали из челябинской больницы после обострения хронического заболевания. Мать мальчика Рина уверена: все из-за врачей, которые вовремя не приняли необходимые меры. Возбуждено дело о халатности, идет расследование. РИА Новости разбиралось в ситуации."Становилось только хуже"Арсений родился здоровым, но в полтора года ему диагностировали папилломатоз гортани — из-за этой болезни появляются образования, которые могут вызвать затруднение дыхания. При правильном лечении и должном уходе можно избежать обострений. На обследование мальчика регулярно возили из Магнитогорска — там живет семья — в Челябинскую областную детскую клиническую больницу (ЧОКБ).Летом прошлого года ребенку стало хуже. Его прооперировали. А через полторы недели после выписки — снова на операционный стол. Так продолжалось до осени: образования удаляли, но проблемы с дыханием возвращались. Зимой, при очередной госпитализации, у Арсения выявили пневмонию. Пролечив ее, убрали новые образования. Почти месяц мальчик провел в больнице, 31 декабря его выписали. Но 11 января он почувствовал себя плохо."Я попросила врачей выйти на московских специалистов, уж слишком частые рецидивы. По телеконференции врачи сообщили, что готовы принять нас в конце февраля. Дали определенную схему лечения, а если будет ухудшение, (нужно. — Прим. ред.) провести трахеостомию (операцию по созданию хирургическим путем отверстия для дыхания). Однако эти рекомендации просто-напросто проигнорировали. И 29 января нас выписали домой", — рассказывает Рина Башкирова.До Магнитогорска добрались к вечеру, утром мать забила тревогу — Арсений дышал с трудом, был очень вялый, отстраненный, ни на что вокруг не реагировал."Санавиация вам не такси, по вашему желанию ее мы вызвать не можем", — заявили врачи. Мы запаслись двумя кислородными масками и своим ходом с мужем отвезли ребенка в больницу. А это 350 километров, — говорит Башкирова. — У сына падала сатурация. Его забрали в реанимацию только вечером 31 числа — и то после того, как я начала скандалить. До этого отказывали и не видели поводов, несмотря на состояние".Дело о халатностиСперва, со слов Башкировой, врачи говорили, что все хорошо, и утром следующего дня мальчику установили трахеостому. А после операции отвезли на КТ головного мозга. Мать сразу почувствовала неладное. К ребенку ее пустили 3 февраля — увидев Арсения, Рина испытала шок. "Весь в трубках, — вспоминает она. — Состояние, близкое к коме. Потеря зрения, он не разговаривал, не мог двигаться. Словом — инвалид. На мои вопросы, что произошло, врачи отвечали, что он тяжело отходит от наркоза".Но причина оказалось в другом. Результаты МРТ показали, что у мальчика отек мозга. "Мне пришлось писать множество жалоб, прежде чем отдали на руки медкарту. Так я выяснила, что ребенку делали коникотомию (рассечение гортани для восстановления возможности дышать. — Прим. ред.) Меня даже не предупредили. То есть, вероятнее всего, судя по документам, отек случился еще до операции — в ночь с 31-го на первое", —считает Рина. Она уверена: если бы врачи сразу учли рекомендации московских специалистов, таких последствий бы не было.Арсений еще несколько недель находился в реанимации, затем его перевели в отделение оториноларингологии. Состояние ребенка так и не улучшилось — 6 марта его выписали лежачим.Родители начали бороться не только за здоровье сына, но и с врачами — обратились с жалобой в СК по Челябинской области.Там возбудили уголовное дело по статье 293 УК ("Халатность"), но спустя время закрыли. В Минздраве Челябинской области комментировать ситуацию РИА Новости отказались, ссылаясь на тайну следствия."Большой прогресс"Родители хотят добиться, чтобы ситуацию взяли на контроль в центральном аппарате СК. За помощью обратились к известному юристу из Екатеринбурга Юлии Липинской. "По делу должны провести экспертизу, при которой определяют взаимосвязь между полученными дефектами оказания медпомощи с последствиями. Или же опровергают ее. Однако большая проблема в том, что ее назначили аж на 2030 год, — объясняет РИА Новости Липинская. — А сроки по уголовным делам истекают. Как итог — невозможность привлечь к ответственности медработников, если вина подтвердится. Это касается в целом всех медэкспертиз. В обращении в СК мы попросили сократить сроки и надеемся, что Алекандр Иванович Бастрыкин среагирует. Ведь речь идет о ребенке".Арсению требуется помощь. "В разговоре со мной врачи признали вину и пообещали помочь с реабилитацией, однако позже даже это пришлось выбивать с боем. Сперва попали в центр в Подмосковье по направлению от больницы, — рассказывает Рина. — Затем — в один из столичных. Платно, за полтора месяца — больше двух миллионов. Поскольку у нас таких возможностей не было, пришлось собирать с миру по нитке".В Москву Арсений отправился в лежачем состоянии, но после первого же курса к нему вернулась осознанность, он начал реагировать на слова, проявлять интерес к окружающему миру. Пытается снова научиться сидеть, но ходить пока не может. То есть за, казалось бы, короткий срок — большой прогресс.Чтобы сохранить результаты, необходимо вернуться в центр. За помощью Башкировы вынужденно обращаются в благотворительные организации. И не теряют надежды, что рано или поздно Арсений вновь сделает первые шаги.

https://ria.ru/20241223/rebenok-1990502278.html

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Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

магнитогорск, челябинская область, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), общество, медицина, здоровье